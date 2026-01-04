Ο Βασίλης Τολιόπουλος σκόραρε εντυπωσιακά με buzzer beater τρίποντο στην εκπνοή του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε την Καρδίτσα για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League στο Telecom Center Athens, όπου έχει ανακοινωθεί sold out.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (16-21), ωστόσο ακολούθησαν 2 σερί τρίποντα από τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Βασίλη Τολιόπουλο για να κλείσει το τριφύλλι την περίοδο με το προβάδισμα (22-21).

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μάλιστα σκόραρε εντυπωσιακά από την περιφέρεια at the buzzer ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους της ομάδας του.