Παναθηναϊκός: Ο Ρογκαβόπουλος δεν θα αγωνιστεί
Πρόβλημα προέκυψε με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο Έλληνας φόργουορντ ένιωσε ένα σφίξιμο στη γάμπα και κρίθηκε προτιμότερο τεθεί νοκ άουτ από το παιχνίδι κόντρα στην Θεσσαλική ομάδα.
Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που ακολουθεί και «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague με δύο εντός έδρας παιχνίδια κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (6/1) και Βίρτους Μπολόνια (8/1).
