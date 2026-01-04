Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL απέναντι στην Καρδίτσα (16:00),

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί την Καρδίτσα για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League (4/1, 16:00), με το Telecom Center Athens να είναι κατάμεστο!

Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, οι φίλοι των Πρασίνων εξαφάνισαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση, με το κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων να αναμένεται να είναι γεμάτο οικογένειες.

«Η Κυριακή ανήκει σε όλες τις πράσινες οικογένειες και το αποδείξατε ξανά. Μετράμε ακόμα ένα αυτή τη σεζόν και δεν μπορούμε να περιμένουμε για τα επόμενα» έγραψε η «πράσινη» ΚΑΕ στην ανάρτησή της.

Το ποστ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το sold out: