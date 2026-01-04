Παναθηναϊκός: Sold Out το ματς με Καρδίτσα
Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί την Καρδίτσα για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League (4/1, 16:00), με το Telecom Center Athens να είναι κατάμεστο!
Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, οι φίλοι των Πρασίνων εξαφάνισαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση, με το κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων να αναμένεται να είναι γεμάτο οικογένειες.
«Η Κυριακή ανήκει σε όλες τις πράσινες οικογένειες και το αποδείξατε ξανά. Μετράμε ακόμα ένα αυτή τη σεζόν και δεν μπορούμε να περιμένουμε για τα επόμενα» έγραψε η «πράσινη» ΚΑΕ στην ανάρτησή της.
Το ποστ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το sold out:
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 4, 2026
Sundays belong to ALL the GREEN families and you proved it once AGAIN 💚
Single tickets for today’s game are SOLD OUT and we can’t wait to also see you in the upcoming home ones☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/MgejcOS02n
