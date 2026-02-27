Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Sold out η αναμέτρηση
Ούτε... καρφίτσα δεν θα πέφτει στο Ιβανώφειο για την αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό (08/03, 16:00), για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Οι γηπεδούχοι ανακοίνωσαν sold-out 9 ημέρες πριν το παιχνίδι, με τους Θεσσαλονικείς να εκφράζουν τη στήριξή τους στην ομάδα τους, εξαντλώντας τα διαθέσιμα εισιτήρια μέσα σε λίγες ώρες.
Ο «γηραιός» βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 7 νίκες και 10 ήττες την ώρα που οι «πράσινοι» παραμένουν στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 15 νίκες και τρεις ήττες. Το σύνολο του Έργκιν Άταμαν πριν το παιχνίδι με τον Ηρακλή έχει μπροστά του ένα το κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (06/03, 21:15) στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής:
«Το Ιβανώφειο θα είναι κατάμεστο για μια ακόμη φορά!
Σας ευχαριστούμε και πάλι!
See you on court! »
