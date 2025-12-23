Όσμαν: «Στο ημίχρονο ο κόουτς προσπάθησε να με ξυπνήσει και τα κατάφερε»
Ο Παναθηναϊκός, επικράτησε της Ζάλγκιρις στο Κάουνας με 85-92, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Τσέντι Όσμαν, μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης και αναφέρθηκε για την προσωπική του απόδοση, αλλά και στην ατμόσφαιρα από τον κόσμο της Ζάλγκιρις.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τσέντι Όσμαν:
«Στο ημίχρονο ο κόουτς μου είπε κάποια πράγματα, προσπάθησε να με ξυπνήσει και τα κατάφερε. Έκανα κάποια λάθη και ο κόουτς έκανε καλή δουλειά και εγώ προσπάθησα για το καλύτερο που μπορούσα και πήραμε μια σημαντική νίκη.
Η άμυνα ήταν το κλειδί που άλλαξε τα πάντα. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλά κάναμε καλύτερη δουλειά στην άμυνα και στην επίθεση ο Σορτς, ο Ναν και ο Γκραντ έκαναν πολύ καλή δουλειά».
Για την ατμόσφαιρα στο Κάουνας: «Εδώ είναι πάντα πολύ όμορφα να παίζεις. Συγχαρητήρια στον κόσμο της Ζαλγκίρις, ήταν εξαιρετικοί».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.