Ο Τσέντι Όσμαν, μίλησε αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Ζάλγκιρις (85-92), αναφέροντας τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο και άλλαξε την απόδοσή του.

Ο Παναθηναϊκός, επικράτησε της Ζάλγκιρις στο Κάουνας με 85-92, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Τσέντι Όσμαν, μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης και αναφέρθηκε για την προσωπική του απόδοση, αλλά και στην ατμόσφαιρα από τον κόσμο της Ζάλγκιρις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσέντι Όσμαν:

«Στο ημίχρονο ο κόουτς μου είπε κάποια πράγματα, προσπάθησε να με ξυπνήσει και τα κατάφερε. Έκανα κάποια λάθη και ο κόουτς έκανε καλή δουλειά και εγώ προσπάθησα για το καλύτερο που μπορούσα και πήραμε μια σημαντική νίκη.

Η άμυνα ήταν το κλειδί που άλλαξε τα πάντα. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλά κάναμε καλύτερη δουλειά στην άμυνα και στην επίθεση ο Σορτς, ο Ναν και ο Γκραντ έκαναν πολύ καλή δουλειά».

Για την ατμόσφαιρα στο Κάουνας: «Εδώ είναι πάντα πολύ όμορφα να παίζεις. Συγχαρητήρια στον κόσμο της Ζαλγκίρις, ήταν εξαιρετικοί».