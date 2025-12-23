Βαθμολογία Euroleague: Η κατάταξη μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:
Τρίτη 23/12
Ντουμπάι-Αρμάνι Μιλάνο 99-92
Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα 72-71
Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός 85-92
20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια
21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές
21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 26/12
19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι
20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός
Βαθμολογία
Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5
Μπαρτσελόνα 12-6
Παναθηναϊκός 12-6
Βαλένθια 11-6
Φενέρμπαχτσε 11-6 *
Μονακό 10-7
----------------------------
Ερυθρός Αστέρας 10-7
Ρεάλ Μαδρίτης 10-7
Ζάλγκιρις Κάουνας 10-8
Ολυμπιακός 9-7 *
----------------------------
Αρμάνι Μιλάνο 9-9
Ντουμπάι 9-9
Βίρτους Μπολόνια 8-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10
Μπασκόνια 6-11
Αναντολού Εφές 6-11
Παρτίζαν 6-11
Παρί 5-12
Μπάγερν Μονάχου 5-12
Βιλερμπάν 4-13
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.