Ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Κάουνας (85-92) και ανέβηκε στις 12 νίκες στη φετινή EuroLeague. Δείτε πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη μετά το «διπλό» της ελληνικής ομάδας στο Κάουνας.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

Τρίτη 23/12

Ντουμπάι-Αρμάνι Μιλάνο 99-92

Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα 72-71

Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός 85-92

20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές

21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 26/12

19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5

Μπαρτσελόνα 12-6

Παναθηναϊκός 12-6

Βαλένθια 11-6

Φενέρμπαχτσε 11-6 *

Μονακό 10-7

----------------------------

Ερυθρός Αστέρας 10-7

Ρεάλ Μαδρίτης 10-7

Ζάλγκιρις Κάουνας 10-8

Ολυμπιακός 9-7 *

----------------------------

Αρμάνι Μιλάνο 9-9

Ντουμπάι 9-9

Βίρτους Μπολόνια 8-9

Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10

Μπασκόνια 6-11

Αναντολού Εφές 6-11

Παρτίζαν 6-11

Παρί 5-12

Μπάγερν Μονάχου 5-12

Βιλερμπάν 4-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε