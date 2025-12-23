Μίτσιτς: Ταλαιπωρείται από τραυματισμό, το διάστημα απουσίας του
Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα πρέπει να πορευτεί χωρίς τον Βασίλιε Μίτσιτς, καθώς ο σταρ της ομάδας αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο που θα χρειαστεί να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μερικές εβδομάδες.
Ο 31χρονος Σέρβος γκαρντ φέτος πρωταγωνιστεί για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μετρώντας 12.1 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ ανά αγώνα στη EuroLeague με τη Χάποελ να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με ρεκόρ 12-5.
Οι Ισραηλινοί αντιμετωπίζουν απόψε στις 20:30 την Μπάγερν στο Μόναχο στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, ενώ η κατάσταση του Μίτσιτς θα επανεκτιμηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με στόχο την επιστροφή του όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
ואסיליה מיציץ' סובל מחבלה שרירית בכתף, ולכן יעדר מהמשחק הערב מול באיירן מינכן. הערכה חוזרת של מצבו תתבצע בעוד שבוע.— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) December 23, 2025
