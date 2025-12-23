Ο Βασίλιε Μίτσιτς θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μερικές εβδομάδες λόγω τραυματισμού δημιουργώντας μεγάλο κενό στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα πρέπει να πορευτεί χωρίς τον Βασίλιε Μίτσιτς, καθώς ο σταρ της ομάδας αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο που θα χρειαστεί να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μερικές εβδομάδες.

Ο 31χρονος Σέρβος γκαρντ φέτος πρωταγωνιστεί για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μετρώντας 12.1 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ ανά αγώνα στη EuroLeague με τη Χάποελ να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με ρεκόρ 12-5.

Οι Ισραηλινοί αντιμετωπίζουν απόψε στις 20:30 την Μπάγερν στο Μόναχο στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, ενώ η κατάσταση του Μίτσιτς θα επανεκτιμηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με στόχο την επιστροφή του όσο το δυνατόν πιο σύντομα.