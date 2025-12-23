Γιαννακόπουλος: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα»
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε μια ανάρτηση τα ξημερώματα της Τρίτης (23/12) όπου ανέφερε την περίπτωση της κατάκτησης της 8ης Euroleague.
«Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Όπως είναι γνωστό το Final Four της Euroleague για την σεζόν 2025-26 θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens» και οι «πράσινοι» θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να κατακτήσουν το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.
