Γιαννακόπουλος: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα»

Με μια μεταμεσονύχτια ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε λόγο για το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Αθήνα.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε μια ανάρτηση τα ξημερώματα της Τρίτης (23/12) όπου ανέφερε την περίπτωση της κατάκτησης της 8ης Euroleague.

«Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Όπως είναι γνωστό το Final Four της Euroleague για την σεζόν 2025-26 θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens» και οι «πράσινοι» θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να κατακτήσουν το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.