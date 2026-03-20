Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και της «μάχης» του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Παρασκευή σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στους Galacticos με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από τη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ επί της Τσέλιε, αλλά και για το όνειρο του Παναθηναϊκού που «έσβησε» στην Ανδαλουσία.

Η δράση λοιπόν ξεκινάει στις 19:30, με τη Κάλιαρι να υποδέχεται τη Νάπολι (Cosmote Sport 1) και στις 21:30 η Λειψία θα υποδεχθεί τη Χόφενχαϊμ (Nova Sports 3). Στις 21:45 (Cosmote Sport 2) η Τζένοα θα αναμετρηθεί με την Ουντινέζε, ενώ στις 22:00 η Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Μπόρνμουθ (Nova Sports Premier League) και την ίδια ώρα η Βιγιαρεάλ με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Στο μπάσκετ η 32η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 19:45 (Nova Sports Start), η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο και στις 20:00 (Nova Sports 4) η Ζάλγκιρις τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα (Nova Sports Prime) και στις 21:45 η Βιλερμπάν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports 5).

Μετά τη δράση της αγωνιστικής στην Euroleague συντονιζομαστε στις 23:00 στο Gazz Floor Live by Novibet με όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης του τριφυλλιού.

Ακόμη, στις 11:00 παρακολουθείστε την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου (ΕΡΤ2) και στις 21:30 (ΕΡΤ2) τον τελικό του Final-4 στο βόλεϊ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΑΟ Φλοίσβου.

