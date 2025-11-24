Ο Αλεκσάνταρ Τζίκιτς στο Διεθνές Σεμινάριο του ΣΕΠΚ στο ΣΕΦ

Ο Αλεκσάνταρ Τζίκιτς θα είναι ένας από τους βασικούς ομιλητές στο Διεθνές Σεμινάριο του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ.

Ο Αλεκσάνταρ Τζίκιτς, ο οποίος οδήγησε την Εθνική Γεωργίας στα προημιτελικά του EuroBasket 2025 για πρώτη φορά στην ιστορία της, θα είναι ένας από τους βασικούς ομιλητές στο Διεθνές Σεμινάριο του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ, το διάστημα 27 & 28 Δεκεμβρίου.

Ο πολύπειρος Σέρβος προπονητής Αλεκσάνταρ Τζίκιτς, με μακρά και επιτυχημένη παρουσία στους πάγκους της Ευρώπης, ο οποίος οδήγησε πρόσφατα την Εθνική Γεωργίας στα προημιτελικά του EuroBasket 2025 για πρώτη φορά στην ιστορία της, θα είναι ένας από τους βασικούς ομιλητές στο Διεθνές Σεμινάριο του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το διάστημα 27 & 28 Δεκεμβρίου, συγκεντρώνοντας σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς προπονητικής σκηνής και προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες πρακτικές, τεχνικές και προπονητικές φιλοσοφίες.

Ο Αλεκσάνταρ Τζίκιτς ξεκίνησε την προπονητική του πορεία το 1991, όταν εντάχθηκε στο επιτελείο των ακαδημιών της Παρτιζάν. Από το 1999 έως το 2005 εργάστηκε ως ασίσταντ κόουτς στην ανδρική ομάδα των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, ενώ την επόμενη διετία βρέθηκε στο σταφ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, αποτελώντας μόλις τον δεύτερο Ευρωπαίο προπονητή που υπηρέτησε ως ασίσταντ κόουτς στο ΝΒΑ, μετά τον Ίγκορ Κοκόσκοφ.

Στη συνέχεια ακολούθησε μια πλούσια και επιτυχημένη διεθνής διαδρομή, με τον Τζίκιτς να εργάζεται διαδοχικά στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας, την Κρκα, τη Λιέτουβος Ρίτας, την Μπουντούτσνοστ, την Εστουδιάντες και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Από το 2024 έχει αναλάβει ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Γεωργίας, την οποία οδήγησε για έκτη συνεχόμενη φορά στην τελική φάση του EuroBasket, φτάνοντας φέτος μέχρι τα προημιτελικά – την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της.

Ο 54χρονος προπονητής μετρά σημαντικές διακρίσεις στην καριέρα του: έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα Σλοβενίας, τρία Κύπελλα και τρία Super Cup με την Ολίμπια Λιουμπλιάνας και την Κρκα, ενώ με τη Μπουντούτσνοστ έχει στο ενεργητικό του την κατάκτηση της Αδριατικής Λίγκας, ενός πρωταθλήματος και δύο Κυπέλλων Μαυροβουνίου. Με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ έχει πανηγυρίσει το Κύπελλο Ισραήλ και το League Cup, ενώ το 2023 αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς στη Winner League του Ισραήλ.

Η παρουσία του Αλεκσάνταρ Τζίκιτς, ενός προπονητή με βαθιά τεχνική κατάρτιση, εμπειρία υψηλών απαιτήσεων και αποδεδειγμένη ικανότητα στη διαχείριση ομάδων σε κορυφαίο επίπεδο, υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση του Σ.Ε.Π.Κ. για τη διοργάνωση υψηλού επιπέδου επιμορφωτικών δράσεων.

Ως θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί και στηρίζει την ελληνική προπονητική κοινότητα, ο Σ.Ε.Π.Κ. επενδύει σταθερά στη συστηματική κατάρτιση, την επιμόρφωση και τη διαρκή επαγγελματική εξέλιξη των προπονητών σε όλα τα επίπεδα. Με πρωτοβουλίες όπως το Διεθνές Σεμινάριο, ο Σύνδεσμος επιδιώκει να προσφέρει πρόσβαση στη διεθνή τεχνογνωσία, να ενθαρρύνει τη συνεχή μάθηση και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα του ελληνικού προπονητικού δυναμικού.

Το Διεθνές Σεμινάριο του Σ.Ε.Π.Κ. αποτελεί έναν από τους πλέον καθιερωμένους θεσμούς στην ελληνική καλαθοσφαίριση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοση νέων μεθοδολογιών, στην ανταλλαγή γνώσης και στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης προπονητικής κουλτούρας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητισμού.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Διεθνές Σεμινάριο θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από την επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου.