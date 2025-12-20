Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια: Τι ακριβώς συνέβη στην επική αναμέτρηση στα χρονικά της Euroleague!
Η Μπαρτσελόνα στην τρίτη παράταση επικράτησε (134-124) της Μπασκόνια για την 17η αγωνιστική της Euroleague στο πιο χορταστικό παιχνίδι της ιστορίας της διοργάνωσης!
Στο Gazzetta... ευχαριστήσαμε την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για το θέαμα που προσέφερε και για όσους είναι ακόμα... ζαλισμένοι από τα έξτρα πεντάλεπα και το σκορ α λα NBA, θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της πιο επικής αναμέτρησης.
Ένα πάρα πολύ αμφίρροπο ματς έλαβε χώρα στο Palau Blaugrana με τους Βάσκους να κρατούν τα ηνία του παιχνιδιού στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Ωστόσο, στην τελευταία περίοδο, οι παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ έβγαλαν αντίδραση και πέρασαν μπροστά στο σκορ, με τον Μάρκους Χάουαρντ να ισοφαρίζει με τρίποντο για το 97-97 και από εκείνο το σημείο κι έπειτα ξεκίνησε να γράφεται ιστορία.
Η πρώτη παράταση κύλησε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ισόπαλες, ωστόσο στη δεύτερη η ροή του αγώνα άλλαξε άρδην! Εκεί η Μπασκόνια είχε καταφέρει να προηγηθεί μέχρι και με 9 πόντους (107-116) δείχνοντας πώς έχει τα εφόδια να βάλει τη δική της υπογραφή στη νίκη με τη βοήθεια των Μάρκους Χάουαρντ και Λουβαβού Καμπαρό.
Ωστόσο, την κρίσιμη στιγμή έκανε την εμφάνισή του ο Κέβιν Πάντερ. Ο σταρ της Μπαρτσελόνα προσέφερε μία εντυπωσιακή παράσταση 43 πόντων συνολικά, με τους 16 να τους πετυχαίνει στην παράταση, ενώ τους 13 σε μόλις 2'22" λεπτά ισοφαρίζοντας στο 122-122 στέλνοντας το ματς στην τρίτη και τελευταία παράταση. Εκεί πήρε πολύτιμη βοήθεια και από τον Τόμας Σατοράνσκι που έβαλε με τη σειρά του τη δική του πινελιά στην ιστορική αυτή αναμέτρηση που έληξε με τη νίκη των Καταλανών.
