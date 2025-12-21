Η Μπαρτσελόνα ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπανταλόνα για την ισπανική λίγκα, με τον Κέβιν Πάντερ να κάνει ξανά τη διαφορά για τους «μπλαουγκράνα»»

Η Μπαρτσελόνα συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη Liga Endesa, καθώς επικράτησε της Μπανταλόνα με 90-80, για την 11η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 7-4 και συνεχίζοντας από την έκτη θέση της κατάταξης.

Ο Κέβιν Πάντερ ηγήθηκε επιθετικά των «μπλαουγκράνα», συνεχίζοντας από εκεί όπου… σταμάτησε απέναντι στη Μπασκόνια. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 20 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ μάζεψε και 2 ριμπάουντ στα 26:33 που αγωνίστηκε.

Από εκεί και πέρα, ο Τόμας Σατοράνσκι πρόσθεσε 16 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ είχε 13 πόντους με 6/10 δίποντα, ενώ ο Τζόελ Πάρα πέτυχε 8 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ.

Για τη Μπανταλόνα, ο Άντε Τόμιτς σημείωσε 19 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 34-40, 65-55, 90-80.

Κατάταξη