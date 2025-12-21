Μπαρτσελόνα-Μπανταλόνα 90-80: Ο Πάντερ παραμένει on fire
Η Μπαρτσελόνα συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη Liga Endesa, καθώς επικράτησε της Μπανταλόνα με 90-80, για την 11η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 7-4 και συνεχίζοντας από την έκτη θέση της κατάταξης.
Ο Κέβιν Πάντερ ηγήθηκε επιθετικά των «μπλαουγκράνα», συνεχίζοντας από εκεί όπου… σταμάτησε απέναντι στη Μπασκόνια. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 20 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ μάζεψε και 2 ριμπάουντ στα 26:33 που αγωνίστηκε.
Από εκεί και πέρα, ο Τόμας Σατοράνσκι πρόσθεσε 16 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ είχε 13 πόντους με 6/10 δίποντα, ενώ ο Τζόελ Πάρα πέτυχε 8 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ.
Για τη Μπανταλόνα, ο Άντε Τόμιτς σημείωσε 19 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 26-17, 34-40, 65-55, 90-80.
Κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 10-1
- Βαλένθια 8-1
- Μούρθια 8-2
- Τενερίφη 8-3
- Μάλαγα 7-3
- Μπαρτσελόνα 7-4
- Μπανταλόνα 7-4
- Μπιλμπάο 5-6
- Μπρεογκάν 5-6
- Μπασκόνια 4-5
- Γκραν Κανάρια 4-6
- Ανδόρα 4-6
- Γέιδα 4-7
- Μανρέσα 4-7
- Τζιρόνα 4-7
- Σαραγόσα 3-6
- Γρανάδα 1-10
- Μπούργος 1-10
