Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League και της Stoiximan GBL.

Πλούσιο τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Η 15η αγωνιστική της Super League συνεχίζεται με τρεις αναμετρήσεις. Στις 17:30, η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Ατρόμητο με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1. Στις 19:30 ακολουθεί το ματς ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, το οποίο θα παρακολοθήσετε live από το Nova Sports prime. Τέλος, στις 21:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena», σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Στο μπάσκετ, ανοίγει η αυλαία για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL με δύο παιχνίδια. Στις 13:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Κολοσσό (ΕΡΤ2) και στις 16:00 ακολουθεί το Καρδίτσα - Μαρούσι (ΕΡΤ2).

Στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η Μπαρτσελόνα κοντράρεται εκτός έδρας με τη Βιγιαρεάλ στις 17:15 (Nova Sports 1), ενώ στην Premier League η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Nova Sports Premier League.

