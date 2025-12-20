Ο Κέβιν Πάντερ έκανε ασύλληπτα πράγματα οδηγώντας την Μπαρτσελόνα στη νίκη (134-124) στην τρίτη παράταση επί της Μπασκόνια και από την κούραση δεν θυμόταν πόσες ήταν οι έξτρα περίοδοι.

Η Μπαρτσελόνα στην τρίτη παράταση επικράτησε (134-124) της Μπασκόνια για την 17η αγωνιστική της Euroleague στο πιο χορταστικό παιχνίδι της ιστορίας της διοργάνωσης, με τον Κέβιν Πάντερ να... σταματάει στους 43 πόντους, που αποτελεί την 4η καλύτερη επίδοση από πλευράς παραγωγικότητας.

Ο Αμερικανός σκόρερ που... κυνηγήθηκε αμυντικά από τους Βάσκους όσο ήταν στο παρκέ αποχώρησε αποκαμωμένος από την κούραση. «Δεν τα παρατήσαμε ποτέ, ήμασταν πίσω με 9 πόντους 2.37'' πριν το τέλος, αλλά δεν τα παρατήσαμε και κυνηγήσαμε το ματς. Και αυτό ήταν!» έλεγε ο Κέβιν Πάντερ λίγα λεπτά μετά το τέλος της επικής αναμέτρησης.

«Ήταν τριπλή παράταση;» αναρωτήθηκε ο Αμερικανός σούπερ σταρ απευθυνόμενος στο δημοσιογράφο, καθώς η κούραση τον είχε καταβάλλει. «Έπρεπε να παλέψουμε και να βγάλουμε τα plays μας» συνέχισε.

Όσο για την εμφάνιση του και το αν ήταν μια από τις κορυφαίες στην καριέρα του, παραδέχθηκε: «Σίγουρα ήταν μια από τις καλύτερες, θα το έλεγα και εγώ». Και αποχώρησε εμφανώς καταβεβλημένος από την υπερπροσπάθεια που έκανε σε όλο το ματς, αλλά ειδικά στην 3η παράταση, όπου πέτυχε μεγάλα σουτ...