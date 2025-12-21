Η Μπαρτσελόνα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Γουίλ Κλάιμπερν για περίπου έξι εβδομάδες, καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ υπέστη τραυματισμό στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού.

Βαρύ πλήγμα για την Μπαρτσελόνα, η οποία καλείται να πορευτεί χωρίς τον Γουίλ Κλάιμπερν για έξι εβδομάδες. Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέστη τραυματισμό στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού, όπως γνωστοποίησαν οι «μπλαουγκράνα» και θα τεθεί εκτός δράσης για εκείνο το διάστημα.

Η απουσία του έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Κλάιμπερν αποτελούσε βασικό γρανάζι της αγωνιστικής μηχανής της ομάδας. Στη φετινή EuroLeague μετρούσε κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 24 λεπτά συμμετοχής, όντας σταθερά σημείο αναφοράς στο επιθετικό πλάνο της Μπαρτσελόνα.

Ως εκ τούτου, ο Κλάιμπερν δεν θα δώσει το «παρών» στο clasico της 16ης Ιανουαρίου, ενώ θα απουσιάσει και από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, στις 29 Ιανουαρίου, για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.