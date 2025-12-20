Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει το 2/2 των «αιώνιων αντιπάλων» στην 17η αγωνιστική της Euroleague και πιστεύει ότι η τωρινή δυσανάλογη εικόνα των «ερυθρόλευκων» σε σχέση με τους «πράσινους», είναι πιθανό να μην έχει καμία εφαρμογή στο μεταξύ τους ντέρμπι σε δύο εβδομάδες στο ΟΑΚΑ.

Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η σύγκριση της τρέχουσας με την προηγούμενη σεζόν δεν οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα, πολύ απλά γιατί κάθε χρονιά είναι διαφορετική και έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Πέραν της μοναδικότητας που χαρατηρίζει την εκάστοτε ομάδα ανά αγωνιστική περίοδο.

Πολλώ δε μάλλον η εφετινή, που είναι πρωτόγνωρη από πλευράς συχνότητας των αγώνων και των «διαβολοδβομάδων», της επιβάρυνσης των παικτών και της μείωσης στον αριθμό των προπονήσεων, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με την περυσινή (πρώτος στην κανονική περίοδο κατετάγη ο Ολυμπιακός) και την προπέρσινη (πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχτηκε ο Παναθηναϊκός).

Κοινώς, το ότι ακριβώς πέρυσι τέτοια εποχή και στην ίδια στροφή της διαδρομής, ο μεν «επτάστερος» είχε απολογισμό μία νίκη λιγότερη (ρεκόρ 10-7) από φέτος (11-6) και οι Πειραιώτες βρίσκονται στις δύο επιτυχίες λιγότερες (ρεκόρ 9-8), δεν λέει απαραίτητα κάτι.

Η τεχνογνωσία των δύο οργανισμών, η εμπειρία και η ικανότητα των δύο προπονητών, αλλά και τα πολύ ποιοτικά ρόστερ τους, αποτελούν εχέγγυα για την σταδιακή σταθεροποίηση αμφότερων στα υψηλότερα στρώματα της βαθμολογίας.

Κι αν την δεδομένη στιγμή το «τριφύλλι» δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλύτερο «φεγγάρι» από τους Πειραιώτες, να είστε σίγουροι ότι στο συγκεκριμένο αυτό ζευγάρι, η ομάδα που για την ώρα ξεχωρίζει, είναι συνήθως αυτή που… «σπρώχνει» με την απόδοση και τα αποτελέσματά της και τον μεγάλο της αντίπαλο στην βελτίωση!

Και αυτό ισχύει γιατι οι δύο αυτές ομάδες τρέφονταν πάντα από τον άκρατο ανταγωνισμό που υπάρχει ανάμεσά τους και απ’ όλα όσα συμβαίνουν στην αντίπερα όχθη και τούμπαλιν, σε σημείο και βαθμό που η μεταξύ τους αναμέτρηση να μην έχει σχεδόν ποτέ φαβορί. Ακόμη κι αν ο μεν προσέλθει σε αυτή με εντυπωσιακό νικηφόρο σερί και παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ και αν ο δε σέρνεται και κουβαλάει συνεχόμενες ήττες.

Καθώς πλησιάζει η ώρα για την πρώτη εφετινή εμφύλια μάχη στην Euroleague (02/01), ας δούμε που βρίσκονται οι δύο ομάδες μας.

Ολυμπιακός: Η αξία της επιστροφής στις νίκες θα φανεί στην Μπολόνια!

Κατ’ αρχάς να συμφωνήσουμε ότι τηρουμένων των συνθηκών και των τριών διαδοχικών πολύ κακών εμφανίσεων της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στην EL (ισάριθμες με ήττες με μέσο παθητικό 95,3 πόντους), το ότι ο επόμενος και τελευταίος αγώνας της πριν τα Χριστούγεννα ήταν η ουραγός Βιλερμπάν (έπαιξε χωρίς τον Ντε Κολό), το λες και ευχής έργον!

Πιο προσιτό αντίπαλο για να βγάλει αντίδραση, να επιστρέψει στις νίκες, να διώξει την γκρίνια και να κάνει καλές γιορτές, δεν θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός!

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι και εν αναμονή για το αυριανό (21/12, 13.00) ντεμπούτο του Μόντε Μόρις κόντρα στον Κολοσσό, θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε ότι ξέχωρα από το αποτέλεσμα (107-84), οι Πειραιώτες έβγαλαν μπασκετική αντίδραση και έφυγαν από το γήπεδο έχοντας αγωνιστικά κέρδη στο ενεργητικό τους.

Έστω κι αν η άμυνα στο transition εξακολουθεί να είναι πρόβλημα, οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν πολύ πιο έντονο σφυγμό απ’ ότι θα είχαν, αν για παράδειγμα αντιμετώπιζαν την γαλλική ομάδα μετά από σειρά νικών!

Ο Ντόρσεϊ (22π. & 6ασ. με 4/8 τριπ. σε 26’) άρχισε να συνδυάζει το σκοράρισμα, μπαίνοντας ολοένα και περισσότερο στην λογική της δημιουργίας, ο Φουρνιέ (21π., 2ρ., 2κλ. & 3λ. με 7/9 σουτ σε 27’) ήταν ο καλύτερος εφετινός χωρίς να πάρει τραβηγμένες προσπάθειες, ενώ οι δυό τους απέδωσαν για πρώτη φορά καλά, παίζοντας και μαζί!

Ο Νιλικινά (11π., 3ασ. & 1κλ. με 4/6 σουτ σε 20’) είχε πολύ θετική εικόνα με συμβολή όχι μόνο στην άμυνα και στο ενεργειακό κομμάτι, προσφέροντας και στο σκοράρισμα και επιτρέποντας στον προπονητή του να ξεκουράσει περισσότερο τον Γουόκαπ (έπαιξε 17’ και πήρε μόλις 2 σουτ).

Ο Παπανικολάου (5π. & 3ρ. σε 16’) θα έπαιζε πιο πολύ και θα έδινε περισσότερο αν δεν δεχόταν αγκωνιά και δεν χρειαζόταν ράμματα (ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό το χτύπημα), ο Πίτερς (6π., 7ρ., 3ασ. & 3κλ.) τα έκανε όλα σωστά έστω και αν ήταν άστοχος (2/8 σουτ), ο Βεζένκοβ (17π., 5ρ. & 4ασ. με 5/8 σουτ σε 30’) ήταν… Βεζένκοβ και ο Μίλου με τον Χολ αλληλοσυμπληρώθηκαν και σκόραραν από 10 πόντους έκαστος.

Συμπερασματικά, ο Ολυμπιακός είχε καλά διαστήματα σκληράδας (9 κλεψίματα & 4 κοψίματα) στην άμυνα και εύρυθμης λειτουργίας των αυτοματισμών στην επίθεση (29 ασίστ με 9 λάθη), σούταρε με υψηλά ποσοστά (68,4% στα δίποντα και σχεδόν 43% στα τρίποντα) και – για το ψυχολογικό της υπόθεσης – με τη νίκη του ξαναμπήκε στην πρώτη 10άδα της βαθμολογίας.

Η περίοδος που διανύουν οι πρωταθλητές (μετά και από την πολύ εύστοχη ανάλυση που έκανε ο 60χρονος τεχνικός τους στην τελευταία media day) «φωνάζει» ότι η ομάδα προσπαθεί να συνέλθει από τις παραμέτρους που διατάραξαν τον σχεδιασμό (τραυματισμοί και προσθήκες μεσούσης της περιόδου) και είναι φυσιολογικό να μην παίζει καλά.

Επειδή, όμως, το ένστικτο της αυτοβελτίωσης είναι πολύ βαθιά ριζωμένο στο DNA της και επιπροσθέτως «θρέφεται» ακόμη περισσότερο από το status στο οποίο βρίσκεται ανά πάσα στιγμή ο μεγάλος αντίπαλος, φρονώ ότι η ατυχής αγωνιστική συγκυρία των «ερυθρόλευκων» σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ολική επαναφορά του του «τριφυλλιού» στις μεγάλες νίκες, θα επισπεύσει την επιστροφή του Ολυμπιακού στις γνωστές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Οι 13 μέρες που μεσολαβούν μέχρι το ντέρμπι στο “Telecom Center Athens” και οι τρεις αγώνες που θα δώσει η ομάδα με τον 30χρονο νεοαποκτηθέντα Αμερικανό point-guard στο παρκέ (με Κολοσσό, Βίρτους και Άρη), δίνουν την ευκαιρία στους Πειραιώτες να βρεθούν ακόμη περισσότερο μεταξύ τους και ενδεχομένως να βγάλουν στο παρκέ και κάτι καινούριο, αποκτώντας αυτή την έξτρα επιθετική διάσταση που τους λείπει.

Όπως και να ‘χει το πράγμα, πάντως, το ταξίδι στην “Basket City” της Ιταλίας και η μάχη που ακολουθεί με την πολύ σκληρή και αθλητική Βίρτους, που παρουσιάζεται ακόμη πιο ισχυρή μέσα στο «σπίτι» της είναι σημαντικό να συνδυαστεί με ένα «διπλό» που θα δώσει βαθμολογική ώθηση, αλλά κατά βάση θα εκτοξεύσει την αυτοπεποίθηση των παικτών παραμονές του ντέρμπι.

Παναθηναϊκός: Έπεισε ξανά τον εαυτό του ότι είναι ομάδα για Final 4 και κούπα!

Το διήμερο της 6ης «διαβολοβδομάδας» ήταν κάτι περισσότερο από ευεργετικό για τους «πράσινους». Μέσα σε 48 ώρες, ο Εργκίν Αταμάν είδε την ομάδα του να αποκομίζει τόσα «κέρδη» που είχε να αποκομίσει από το προηγούμενο 2/2 σε Παρίσι και Μαδρίτη και o ίδιος είχε μεγάλη συμβολή σε όλο αυτό!

Κατά πρώτον, ο Παναθηναϊκός είναι άλλη ομάδα με τον Όσμαν στο παρκέ. Η υπεραξία που προσέδωσε η επιστροφή του Τούρκου διεθνούς forward στην πεντάδα, τόσο από πλευράς του μεγέθους του στην περιφέρεια (σε άμυνα και επίθεση), όσο από την άποψη της ποιότητάς και της ευελιξίας που προσφέρει η παρουσία του σε εναλλακτικά σχήματα, είναι κεφαλαιώδης.

Φάνηκε στην Πόλη (κυρίως στο πρώτο μέρος), όπου ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πιο σημαντική εκτός έδρας νίκη του έως τώρα κι έκανε το 2/2 επί τουρκικού εδάφους και επιβεβαιώθηκε και στο ματς με την πρωτοπόρο της βαθμολογίας.

Ο συνδυασμός του στην ίδια πεντάδα με τον Ναν (ειδικότερα όταν ο Αμερικανός έχει τα κέφια του), καθώς επίσης και με τους Σλούκα, Γκραντ και Φαρίντ (με τον Τσέντι να παίζει στο “4”), ήταν το πιο επιδραστικό σχήμα του «τριφυλλιού» και αυτό που έκανε την διαφορά στην 4η περίοδο, που οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» το ματς και εξασφάλισαν και μία διόλου ευκαταφρόνητη διαφορά (93-82).

Σε γενικές γραμμές, ο Παναθηναϊκός διαθέτει άφθονο ατομικό ταλέντο και όταν είναι σε θέση να το χωρέσει σε μία πεντάδα, που ταυτόχρονα βγάζει σκληράδα physicality στην άμυνα, τότε πραγματικά ο αντίπαλος πρέπει να «προσευχηθεί» για να μην χάσει!

Στην εξίσωση βάλτε την σταθερά του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, που έπαιξε 14 άκρως επιδραστικά λεπτά (γι’ αυτό δεν ξεκίνησε ο Ναν), στα οποία εξαφάνισε τον Μίτσιτς και «ξεχαρβάλωσε» την δημιουργική λειτουργία της Χάποελ με μοχλό τον Σέρβο διεθνή άσο, αλλά και τον Γιούρτσεβεν που όσο ακούγεται ότι πλησιάζει στην πόρτα της εξόδου, τόσο περισσότερο βοηθητικός γίνεται.

Ο Τούρκος σέντερ πήγε το status του από το «συμπαθητικός» στην Πόλη στο «τιμιότατος» στην Αθήνα (11π. & 4ρ. με 3/3 βολ. & 4/5 διπ. σε 17’) και συμπλήρωσε αποτελεσματικά τον Φαρίντ (9π. & 11ρ.), έχοντας τις λιγότερες δυνατές «ανορθογραφίες».

Κλείνω με το ασύλληπτο assist/turnover ratio με το οποίο ολοκλήρωσε το ματς το δίδυμο Σλούκα - Γκραντ (10 τελικές πάσες έναντι μηδέν λαθών), που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για το συνδυασμό του αμυντικού efficiency στην περιφέρεια με μία δημιουργία (17 ασίστ), που όταν συνοδεύεται με μόλις 4 λάθη, ισοδυναμεί με την ώθηση που δίνουν οι 25 «πάρε βάλε» πάσες!

Και σκεφτείτε ότι από τα λάθη, τα δύο ήταν επιθετικά φάουλ (του Φαρίντ και του Ναν), το τρίτο από λήξη της επίθεσης και το άλλο έγινε από τον Σορτς. Τόσο αψεγάδιαστο ήταν το παιχνίδι του, ειδικά στα τελευταία 13,5 λεπτά, που κύλησαν με 7 ασίστ και μηδέν λάθη!

Με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να πραγματοποιεί την πιο ώριμη και πληθωρικά επιδραστική σεζόν της καριέρας του στην Euroleague και τον Γκραντ να ανεβάσει αισθητά την απόδοσή του μπροστά και πίσω στα τελευταία έξι παιχνίδια (στα οποία έχει μ.ο. 8,8π., 4,0ασ. με 0,6λ., 50% στα τριπ. & 55,5% στα διπ. σε 26’), είναι προφανές ότι ο Τούρκος τεχνικός καταλήγει σιγά-σιγά στους χρόνους και στα σχήματα που είναι αποτελεσματικά για την ομάδα και περιμένει να ενσωματώσει και τον Ρισόν Χολμς, που ετοιμάζεται να μπει επιστρέψει.

Αν στην εβδομάδα που ολοκληρώνεται, ο «επτάστερος» κέρδισε κάτι περισσότερο από την «αναρρίχηση» στην 2η θέση της βαθμολογίας, αυτό ήταν σίγουρα μία τεράστια ένεση ηθικού και μία μεγάλη τόνωση στην αυτοπεποίθηση των παικτών.

Δύο τόσο πειστικές νίκες, όσο αυτές επί της Φενέρ εκτός και την Χάποελ εντός, Δεκέμβριο μήνα και με τόσο χώρο και χρόνο για περαιτέρω βελτίωση, αποτελούν δείγματα που επιβεβαιώνουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει «χτιστεί» με όλα τα συστατικά που δικαιολογούν την προσδοκία για «επιστροφή στο Final 4 και κατάκτηση του τροπαίου»… Αρκεί να δείξει συνέπεια μέχρι τέλους και να μην έχει τραυματισμούς.