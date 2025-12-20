Τη βραδιά που το ΣΕΦ έστειλε μήνυμα στήριξης προς πάσα κατεύθυνση, ο Ολυμπιακός απάντησε πρώτα από όλα στον εαυτό του. Γράφει, ο Δημήτρης Οικονόμου.

Υπάρχουν βραδιές στην EuroLeague, στις οποίες η συγκυρίες παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από το ίδιο το μπάσκετ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας το γνωρίζει καλά. Ο Ολυμπιακός μπήκε στη 17η αγωνιστική μοιάζοντας ένα σπρώξιμο μακριά από τη μαύρη τρύπα της απόλυτης εσωστρέφειας.

Η Βιλερμπάν, όμως, ήταν η κατάλληλη αντίπαλος για να τινάξει από πάνω του τη σκόνη, τη σκουριά και την αρνητικότητα. Η κατάλληλη για να βρουν ρυθμό άπαντες στο παρκέ και για να επιστρέψουν τα χαμόγελα σε παίκτες και κόσμο.

Χωρίς αυτό να μειώνει σε τίποτα τη νίκη του Ολυμπιακού, με τον τρόπο που ήρθε. Η Βιλερμπάν αγωνίστηκε χωρίς τον ηγέτη της, Νάντο Ντε Κολό, όμως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ένα σύννεφο γεμάτο «πρέπει», πάνω από το κεφάλι τους. Αυτοί απλοποίησαν τη δουλειά και έφτασαν να παίρνουν μια νίκη άνετη, «ζέσταναν» τα χέρια τους και απέφυγαν τις υπερωρίες. Κάθε νίκη, άλλωστε, μετράει το ίδιο!

Το rotation του Ολυμπιακού και οι ελευθερίες του Ντόρσεϊ

Fast forward, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε σχετικά με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στη συνέντευξη Τύπου, εξηγώντας πως το σταφ μιλάει καθημερινά μαζί του, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο ταλέντο του αλλά παράλληλα, εξηγώντας του πόσο πιο σημαντική μπορεί να αποδειχθεί η δημιουργία από την εκτέλεση.

Φανερά, πλέον, το σχέδιο που περιλαμβάνει Ντόρσεϊ και Φουρνιέ ταυτόχρονα στο παρκέ, έχει σκιστεί και πεταχτεί. Ακόμα και αν το είδαμε in extremis, μετά τον τραυματισμό του Παπανικολάου στο τρίλεπτο. Οι δύο σκόρερ του Ολυμπιακού μπορούν να παίξουν μαζί, σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού, σίγουρα όχι ως plan A.

Για να μπορούν παράλληλα να έχουν και τις απαιτούμενες ελευθερίες. Μπαρτζώκας και Φουρνιέ είχαν μία άτυπη... συμφωνία κυρίων από πέρσι, που επέτρεπε στον Γάλλο να βγει από τα στενά όρια του πλάνου και να ακούσει αρκετές φορές το ένστικτό του στην εκτέλεση.

Θυμηθείτε πώς ο Ολυμπιακός εκτοξεύει τη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο. Όταν ο Ντόρσεϊ νιώθει ότι δεν μπορεί να αστοχήσει και σουτάρει τα πάντα, ακόμα και στο transition. Αυτό, οι Πειραιώτες το θέλουν, αρκεί να απορρέει από κάποιου είδους λογική, που την ορίζουν τα... ζεστά χέρια της στιγμής. Σίγουρα όμως έρχεται με μεγαλύτερη ισορροπία, όταν υπάρχουν σχήματα που θυμίζουν Ολυμπιακό.

Με τον Τάισον Γουόρντ τραυματία, ο Κώστας Παπανικολάου έχει φέρει ξανά τα στοιχεία που χρειάζεται μια ομάδα, για να φωνάζει ότι ανήκει στις κορυφαίες. Γρήγορη κυκλοφορία, χέρια στην μπάλα, παρουσία στις αλλαγές στην άμυνα, καθαρό μυαλό. Ο αρχηγός είναι η κόλλα που τα ενώνει όλα και έτσι γύρω του, αρκετοί νιώθουν καλύτερα.

Το πιο υποστηρικτικό ΣΕΦ και η ανάγκη για τον Μόντε Μόρις

Αν κοιτάξει κανείς τη λίστα των διακριθέντων, θα βρει πολύ... περσινό Ολυμπιακό. Και προπέρσινο και παραπροπέρσινο. Η αρχική πεντάδα, συν τον Φουρνιέ, βρήκε την ευκαιρία να ξεσπάσει πάνω στη Βιλερμπάν και αφότου βρέθηκε λύση στο κεντρικό pick n' roll του Τομά Ερτέλ, έκανε πάρτι. Ο Φουρνιέ έβαλε προσωπικά καλάθια, ο Βεζένκοβ τα έκανε όλα τέλεια και ο Μιλουτίνοφ απέδειξε σε οικονομική συσκευασία χρόνου, μιας και δεν υπήρχε λόγος για υπερφόρτωση, πως αποτελεί τον κορυφαίο σέντερ της EuroLeague για φέτος.

Ακόμα και αν στο πρώτο ημίχρονο, αντέδρασε περισσότερο ατομικά, με τις προσωπικότητές του να το παίρνουν πάνω τους, το φινάλε έβγαλε απολογισμό 25 ασίστ, την ώρα που το rotation «στένεψε», όταν το ματς παιζόταν. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται μία ένεση ποιότητας και μετρά πλέον αντίστροφα για την παρουσία του Μόντε Μόρις, που θα κάνει ντεμπούτο απέναντι στον Κολοσσό.

Θέλει τα δικά του στοιχεία και την αποφόρτιση του Γουόκαπ, άμεσα καθώς το πρόγραμμα είναι αμείλικτο. Μπορεί να έκαναν το καθήκον τους κόντρα στους Γάλλους, αλλά στις τρεις διαδοχικές εκτός έδρας αποστολές, με Βίρτους, Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε θα μετρηθούν πραγματικά. Το ρεκόρ τους δεν αφήνει περιθώρια λάθους, ακόμα και αν υπάρχει μπροστά ένας γύρος, για να αποφευχθεί η ανάγκη των ντεμαράζ.

Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το βράδυ της Παρασκευής, το ΣΕΦ έστειλε μήνυμα στήριξης από νωρίς. Ο κόσμος στάθηκε πραγματικά δίπλα σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο της ομάδας. Το γήπεδο μπορεί να μην ήταν κατάμεστο, αλλά ήταν υπέρ το δέον υποστηρικτικό. Από την είσοδο του Μπαρτζώκα, τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού που άπαντες ένιωσαν την ανάγκη για ενθάρρυνση, μέχρι και το φινάλε.

Ο Πίτερς αστόχησε σε διαδοχικά... πέναλτι για τον ίδιο, αλλά χειροκροτήθηκε μέχρι στο φινάλε να δικαιωθεί και να φωνάξει «επιτέλους». Οι υπόλοιποι αποθεώθηκαν και η σύνδεση του κόσμου με την ομάδα βροντοφώναξε ξανά πως τα social αποτελούν μια μειονότητα. Μονάχα αν άπαντες βρίσκονται στην ίδια σελίδα, θα μπουν τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους. Στην ίδια σελίδα μπασκετικά, αλλά και ως προς τη στήριξη. Πρώτη από όλους, το απέδειξε η ίδια η ομάδα στον εαυτό της. Εκεί όπου όφειλε την απάντηση πρώτα και κύρια, για το κακό διάστημα που πέρασε. Και συσπειρωμένη θα το βρει και θα προχωρήσει!