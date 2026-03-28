Ολυμπιακός για Μαρινέλλα: «Η ιδιαίτερη αγάπη της για το μπάσκετ θα τη συνοδεύει πάντα στη μνήμη μας»

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών.

Η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή προκαλώντας θλίψη σε ολόκληρο το πανελλήνιο. Μετά τον αγαπημένο της Άρη και τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, σειρά πήρε ο Ολυμπιακός για να αποχαιρετήσει την σπουδαία ερμηνεύτρια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλα.

Μια εμβληματική μορφή του ελληνικού τραγουδιού, με τεράστια και διαχρονική καριέρα, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην τέχνη και στις καρδιές όλων μας.

Η ιδιαίτερη αγάπη της για το μπάσκετ θα τη συνοδεύει πάντα στη μνήμη μας.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της».