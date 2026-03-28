Η βαθμολογία της GBL μετά τις νίκες του Άρη, του ΠΑΟΚ και του Περιστερίου

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Stoiximan GBL μετά τις νίκες του ΠΑΟΚ επί του Προμηθέας, του Άρη στη Ρόδο και του Περιστερίου στα Λιόσια επί της ΑΕΚ.

Δύο μέρες πριν από το ντέρμπι των «αιωνίων» στο «T-Center» σερβιρίστηκε το.. πρώτο πιάτο της 23ης αγωνιστικής με τη διεξαγωγή τριών παιχνιδιών.

Το Περιστέρι σημείωσε τη νίκη της ημέρας καθώς επικράτησε μέσα στη «SUNEL Arena» της ΑΕΚ με 64-74 ενώ νωρίτερα ο Άρης είχε περάσει από τη Ρόδο κερδίζοντας με 92-96 τον γηπεδούχο Κολοσσό, ενώ ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε υγιεινό «περίπατο» απέναντι στον Προμηθέα τον οποίο και διέλυσε με 30 πόντους διαφορά (100-70).

Η 23η αγωνιστική

Σάββατο (28/03)

Κυριακή (29/03)

13:00: Καρδίτσα - Πανιώνιος

15:30: Ηρακλής - Μαρούσι

Δευτέρα (30/03)

19:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 20-0 Παναθηναϊκός 17-4 ΑΕΚ 15-6 ΠΑΟΚ 13-7 Περιστέρι 12-9 Άρης 12-7 Μύκονος 8-13 Ηρακλής 8-12 Κολοσσός 7-14 Προμηθέας 7-14 Καρδίτσα 5-15 Πανιώνιος 5-15 Μαρούσι 4-17

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ - Άρης.

Η επόμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο (04/04)

16:00 Περιστέρι - Κολοσσός

16:00 Άρης - ΑΕΚ

16:00 Πανιώνιος - Ηρακλής

18:15 Προμηθέας - Παναθηναϊκός

18:15 ΠΑΟΚ - Καρδίτσα

Κυριακή (05/04)