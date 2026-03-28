Η βαθμολογία της GBL μετά τις νίκες του Άρη, του ΠΑΟΚ και του Περιστερίου
Δύο μέρες πριν από το ντέρμπι των «αιωνίων» στο «T-Center» σερβιρίστηκε το.. πρώτο πιάτο της 23ης αγωνιστικής με τη διεξαγωγή τριών παιχνιδιών.
Το Περιστέρι σημείωσε τη νίκη της ημέρας καθώς επικράτησε μέσα στη «SUNEL Arena» της ΑΕΚ με 64-74 ενώ νωρίτερα ο Άρης είχε περάσει από τη Ρόδο κερδίζοντας με 92-96 τον γηπεδούχο Κολοσσό, ενώ ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε υγιεινό «περίπατο» απέναντι στον Προμηθέα τον οποίο και διέλυσε με 30 πόντους διαφορά (100-70).
Η 23η αγωνιστική
Σάββατο (28/03)
Κυριακή (29/03)
- 13:00: Καρδίτσα - Πανιώνιος
- 15:30: Ηρακλής - Μαρούσι
Δευτέρα (30/03)
- 19:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 20-0
- Παναθηναϊκός 17-4
- ΑΕΚ 15-6
- ΠΑΟΚ 13-7
- Περιστέρι 12-9
- Άρης 12-7
- Μύκονος 8-13
- Ηρακλής 8-12
- Κολοσσός 7-14
- Προμηθέας 7-14
- Καρδίτσα 5-15
- Πανιώνιος 5-15
- Μαρούσι 4-17
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ - Άρης.
Η επόμενη αγωνιστική (24η)
Σάββατο (04/04)
- 16:00 Περιστέρι - Κολοσσός
- 16:00 Άρης - ΑΕΚ
- 16:00 Πανιώνιος - Ηρακλής
- 18:15 Προμηθέας - Παναθηναϊκός
- 18:15 ΠΑΟΚ - Καρδίτσα
Κυριακή (05/04)
- 13:00 Ολυμπιακός - Μύκονος
