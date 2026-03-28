Νετζήπογλου: «Παπανικολάου, Φουρνιέ και Γουόκαπ δίνουν τις καλύτερες συμβουλές»

Μέσω του «What's Trending» του ανανεωμένου σάιτ του Ολυμπιακού, ο Όμηρος Νετζήπογλου, αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τα μυστικά των αποδυτηρίων.

Ο Έλληνας φόργουορντ μιλάει για τις αγαπημένες του ασχολίες, καθώς και για τις καλύτερες συμβουλές από τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά:

Ποια είναι η αγαπημένη σου σειρά αυτό το διάστημα; - «Το Snowfall στο Disney+».

Αγαπημένη πλατφόρμα; - «Netflix».

Ποια ταινία είδες πρόσφατα και σου άρεσε; - «Η ταινία της Formula 1 με τον Μπραντ Πιτ».

Ποιο είναι το δικό σου guilty pleasure στην καθημερινότητά σου; - «Το playstation».

Τι λατρεύεις να φοράς εκτός γηπέδου; - «Μόνο φόρμες».

Ποιος συμπαίκτης σου θεωρείς ότι έχει το καλύτερο στυλ; - «Μετά τον Λαρεντζάκη, ο Φουρνιέ».

Ποιο social media χρησιμοποιείς περισσότερο αυτή την περίοδο; - «Instagram».

Τι μουσική ακούς συνήθως πριν από αγώνα; - «Ελληνικά, όχι κάτι συγκεκριμένο. Ό,τι μας βγει εκείνη τη μέρα».

Ποιος είναι ο DJ των αποδυτηρίων; - «Ο Εβάν Φουρνιέ».

Όταν βγαίνεις στην Αθήνα, ποια είναι τα go-to μέρη σου; - «Δεν βγαίνω και πολύ, αλλά θα έλεγα Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Καβούρι στην παραλία».

Όταν βγαίνετε όλοι μαζί ως ομάδα, πού πηγαίνετε; - «Στο Moshi Moshi».

Ποιος από τους συμπαίκτες σου έχει τις καλύτερες χορευτικές κινήσεις; - «Ο αρχηγός μας πιστεύω».

Ποιο video game έχεις «λιώσει» περισσότερο; - «Παίζω συνέχεια το World of Words αυτήν την περίοδο».

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος gamer της ομάδας; - «Ο Ντόντα Χολ».

Ποιος συμπαίκτης σου χρησιμοποιεί συνέχεια τις ίδιες ατάκες/εκφράσεις; - «Ο Τάιλερ, που είναι και ο πιο ήσυχος».

Ποιο φαγητό τρως τώρα που πριν λίγα χρόνια δεν άντεχες ούτε να το μυρίζεις; - «Όλα τα ψάρια και τα θαλασσινά».

Κάθε πότε κουρεύεσαι; - «Κάθε 10 μέρες».

Ποιος προσέχει περισσότερο το μαλλί του στην ομάδα; - «Ο Παπανικολάου. Θα βάλει το ζελέ του, έχει την χτένα του».

Ποιος είναι ο πιο αστείος συμπαίκτης σου; - «Ο Λαρεντζάκης».

Ποια είναι η πρώτη εφαρμογή του κινητού σου που χρησιμοποιείς κάθε πρωί; - «Το ξυπνητήρι για να το κλείσω και μετά ο καιρός».

Ποιος είναι ο πιο αργοπορημένος συμπαίκτης σου; - «Κανείς».

Αν μπορούσες να φέρεις μια αλυσίδα φαγητού από το εξωτερικό στην Ελλάδα, ποια θα ήταν; - «Το Five Guys».

Ποιο είναι το τραγούδι που παίζει τώρα στο repeat; - «Το "Mindset" του Mel».

Ποιος από την ομάδα σου δίνει τις καλύτερες συμβουλές; - «Θα πω τρεις: Παπανικολάου, Γουόκαπ και Φουρνιέ».