Παναθηναϊκός: Το «τέλεια εβδομάδα» του Άταμαν και η κραυγή του Φαρίντ
Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 στο Telekom Center Athens, για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, έπειτα από το «διπλό» στην έδρα της Φενέρμπαχτσε.
Η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε τα όσα είπε ο Εργκίν Άταμαν στα αποδυτήρια μετά τη νίκη της ομάδας, ενώ στο τέλος του video ξεχωρίζει η κραυγή του Κένεθ Φαρίντ.
«Kάνατε μια τέλεια εβδομάδα. Απόψε καταβάλατε μεγάλη προσπάθεια μετά και το παιχνίδι με τη Φενέρ που επίσης προσπαθήσατε πολύ. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Είδαμε πως αυτή η ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση. Αλλά όταν παίζουμε με αυτόν τον τρόπο είμαστε καλύτεροι από αυτούς», ανέφερε ο Τούρκος προπονητής.
