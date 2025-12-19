Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε τον λόγο του Εργκίν Άταμαν στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί της Χάποελ και την παράσταση έκλεψε ο Φαρίντ με την κραυγή του.

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 στο Telekom Center Athens, για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, έπειτα από το «διπλό» στην έδρα της Φενέρμπαχτσε.

Η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε τα όσα είπε ο Εργκίν Άταμαν στα αποδυτήρια μετά τη νίκη της ομάδας, ενώ στο τέλος του video ξεχωρίζει η κραυγή του Κένεθ Φαρίντ.

«Kάνατε μια τέλεια εβδομάδα. Απόψε καταβάλατε μεγάλη προσπάθεια μετά και το παιχνίδι με τη Φενέρ που επίσης προσπαθήσατε πολύ. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Είδαμε πως αυτή η ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση. Αλλά όταν παίζουμε με αυτόν τον τρόπο είμαστε καλύτεροι από αυτούς», ανέφερε ο Τούρκος προπονητής.