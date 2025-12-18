Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εντόπισε οπαδό που είχε επεισόδιο με τον Οφέρ Γιανάι στο ημίχρονο του αγώνα με την Χάποελ και του αφαίρεσε το εισιτήριο διαρκείας του.

Οπαδός της ομάδας του Παναθηναϊκού είχε ένα επεισόδιο με τον Οφέρ Γιανάι, τον ισχυρό άνδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους Πράσινους να μην το αφήνουν να περάσει όμως.

Όπως αναφέρει στην ενημέρωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στο ημίχρονο οπαδός απώθησε και εξύβρισε τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, με την διοίκηση να τον εντοπίζει, να του αφαιρεί το εισιτήριο διαρκείας και να προχωρά στην δια βίου απαγόρευση εισόδου του στο Telekom Center Athens, καθώς, όπως τονίζουν οι Πράσινοι «φαινόμενα βίαιης και ρατσιστικής συμπεριφοράς δεν έχουν θέση στο γήπεδό μας»

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου κάποιος φίλαθλος απώθησε και εξύβρισε τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, Όφερ Γιανάι. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού AKTOR τον εντόπισε άμεσα και προχώρησε στην αφαίρεση του εισιτηρίου διαρκείας του συγκεκριμένου ανθρώπου αλλά και στη δια βίου απαγόρευση εισόδου του στο Telekom Center Athens, καθώς φαινόμενα βίαιης και ρατσιστικής συμπεριφοράς δεν έχουν θέση στο γήπεδό μας.