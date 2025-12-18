Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα Σάσα Ομπράντοβιτς επιβεβαίωσε πως επιστρέφει στην ομάδα και ο Τσίμα Μονέκε.

Να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά από τις τρεις σερί ήττες θέλει ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια (19/12, 20:45) για την 17η αγωνιστική της Euroleague και ο Σάσα Ομπράντοβιτς θα επιστρατεύσει τον Τσίμα Μονέκε.

Ο δυναμικός πάουερ φόργουορντ που δεν αγωνίστηκε στα δυο τελευταία ματς με την Παρτίζαν και την Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς είχε πρόβλημα στο πόδι πλέον είναι διαθέσιμος. «Θα είναι κανονικά στη 12αδα» εξήγησε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου.

Ο Τσίμα Μονέκε προπονήθηκε κανονικά με τους συμπαίκτες του και αυτό σίγουρα είναι πολύ σημαντικό νέο για τον Ερυθρό Αστέρα που έχει ηττηθεί σε τέσσερις από τους τελευταίους πέντε αγώνες στην Euroleague!

«Χρειαζόμαστε ενέργεια τώρα σε σύγκριση με αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση. Σήμερα υπήρχε μια προπόνηση (τελικά δόθηκε ρεπό) που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Και πάλι, δεν μπορείς να μπεις σε τόσες λεπτομέρειες τώρα. Η Βίρτους είναι ένας πολύ απαιτητικός αντίπαλος, σε σχέση με τον τρόπο που παίζει. Μπορούν να σου δημιουργήσουν πρόβλημα, όπως έχουν κάνει με πολλές ομάδες που έχουν κερδίσει ήδη ως τώρα και διαθέτουν καλή χημεία» τόνισε ο Σάσα Ομπράντοβιτς.

Ο τεχνικός του Ερυθρού Αστέρα έσπευσε να υπερασπιστεί και τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

«Έκανε εκπληκτικά πράγματα αμυντικά στο τέλος του αγώνα, αυτό είναι πολύ σημαντικό... Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης μας και στις δύο πλευρές του γηπέδου, δεν πρέπει να υποτιμάμε τον ρόλο του και να του δίνουμε εμπιστοσύνη. Θα μας το ανταποδώσει» παρατήρησε ο Σάσα Ομπράντοβιτς στηρίζοντας έμπρακτα τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.