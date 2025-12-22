Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π., ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου EmpowerHer, μετείχε στην διακρατική συνάντησή του στην Ολλανδία, στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2025, με οικοδεσπότη τον οργανισμό Cluster Sports & Technology.

Η συνάντηση έφερε κοντά όλους τους εταίρους του έργου με σκοπό την αξιολόγηση της πορείας του EmpowerHer, την ανταλλαγή εμπειριών από προηγούμενες φάσεις, καθώς και τον σχεδιασμό των επόμενων σταδίων. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 16 Οκτωβρίου με συνεδρία ειδικών, κατά την οποία οι εταίροι αντάλλαξαν παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με τις Οδηγίες του EmpοwerHer, τις Καλές Πρακτικές και τα Ερωτηματολόγια Συμμετεχουσών. Ακολούθησε συνεδρία με αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση γυναικών για συμμετοχή σε προγράμματα φυσικής δραστηριότητας και ευεξίας. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν θέματα όπως η προσέλκυση συμμετεχουσών, η οργάνωση ερευνών και η ανάλυση δεδομένων, ώστε τα αποτελέσματα του έργου να έχουν ουσιαστικό και μετρήσιμο αντίκτυπο.

Η δεύτερη ημέρα, στις 17 Οκτωβρίου, επικεντρώθηκε στην πρακτική εφαρμογή των δράσεων του έργου. Παρουσιάστηκε η πρόοδος των Πακέτων Εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026. Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. θα φιλοξενήσει επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν για να εφαρμόσουν τις δράσεις του έργου σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα στον Οκτώβριο, Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στη δράση του EmpowerHer. O Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην ενδυνάμωση των γυναικών και την καλλιέργεια ανθεκτικότητας και αυτοπεποίθησης, προωθώντας παράλληλα την πρόληψη, την ενημέρωση και την κοινωνική αλληλεγγύη μέσα από τον αθλητισμό και τη συλλογική δράση. Το EmpowerHer είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείτε από το πρόγραμμα Erasmus+ Sport. Το έργο υλοποιείται από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, προωθώντας ισότιμες, συμπεριληπτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές.

Περισσότερες πληροφορίες: www.empowerherlife.eu