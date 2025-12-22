Γνωστές έγιναν οι παίκτριες που θα συμμετάσχουν στο All Star Game γυναικών ανάμεσα στην Team Hellas και την Team World.

Το All Star Game γυναικών είναι προ των πυλών, όπου πρόκειται να διεξαχθεί στις 29 Δεκεμβρίου στα Ιωάννινα.

Η ΕΟΚ γνωστοποίησε τις παίκτριες που θα συμμετάσχουν στη γιορτή του μπάσκετ γυναικών, που ψηφίστηκαν από τους οπαδούς.

Αναλυτικά

Team Hellas

Διονυσία Αλεξανδρή Παναθλητικός

Διαμάντω Αλεξιά Πανσερραϊκός

Σαμ Γαλανόπουλος Παναθηναϊκός

Ευγενία Κολλάτου Ολυμπιακός

Ασημίνα Κουτσουνούρη Ανόρθωσις Βόλου

Ιωάννα Κριμίλη Παναθηναϊκός

Βασιλική Λούκα Αθηναϊκός

Ρόμπιν Παρκς Αθηναϊκός

Πηνελόπη Παυλοπούλου Αθηναϊκός

Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου ΠΑΣ Γιάννινα

Έλενα Τσινέκε Αθηναϊκός

Ελεάννα Χριστινάκη Ολυμπιακός

Προπονήτρια: Φρόσω Δρακάκη

Β. Προπονητή: Σοφία Κλιγκοπούλου

Team World

Νίκι Γκίλντεϊ Αμύντας

Μάντισον Γκριγκς Ιωνία

Χόλι Γουίντερμπερν Αθηναϊκός

Νόσια Λέις Γούλφοκ Ολυμπιακός

Μάι Μόργκαν Μάλι Πρωτέας Βούλας

Τζαελίν Μπράουν Παναθηναϊκός

Ντάνι Ουίλιαμς ΠΑΟΚ

Αλέξις Πρινς Αθηναϊκός

Σεντόνα Πρινς Παναθηναϊκός

Έμα Γκρέις Ρόνσιεκ Πανσερραϊκός

Τία Σίνγκλετον ΠΑΣ Γιάννινα

Φιγόντα Φιτζέραλντ Παναθηναϊκός

Προπονήτρια: Σελέν Ερντέμ

Β. Προπονητή: Δαυιδία Τσώνη

