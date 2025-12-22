All Star Game γυναικών: Οι παίκτριες των ομάδων που θα συμμετέχουν
Το All Star Game γυναικών είναι προ των πυλών, όπου πρόκειται να διεξαχθεί στις 29 Δεκεμβρίου στα Ιωάννινα.
Η ΕΟΚ γνωστοποίησε τις παίκτριες που θα συμμετάσχουν στη γιορτή του μπάσκετ γυναικών, που ψηφίστηκαν από τους οπαδούς.
Αναλυτικά
Team Hellas
Διονυσία Αλεξανδρή Παναθλητικός
Διαμάντω Αλεξιά Πανσερραϊκός
Σαμ Γαλανόπουλος Παναθηναϊκός
Ευγενία Κολλάτου Ολυμπιακός
Ασημίνα Κουτσουνούρη Ανόρθωσις Βόλου
Ιωάννα Κριμίλη Παναθηναϊκός
Βασιλική Λούκα Αθηναϊκός
Ρόμπιν Παρκς Αθηναϊκός
Πηνελόπη Παυλοπούλου Αθηναϊκός
Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου ΠΑΣ Γιάννινα
Έλενα Τσινέκε Αθηναϊκός
Ελεάννα Χριστινάκη Ολυμπιακός
Προπονήτρια: Φρόσω Δρακάκη
Β. Προπονητή: Σοφία Κλιγκοπούλου
Team World
Νίκι Γκίλντεϊ Αμύντας
Μάντισον Γκριγκς Ιωνία
Χόλι Γουίντερμπερν Αθηναϊκός
Νόσια Λέις Γούλφοκ Ολυμπιακός
Μάι Μόργκαν Μάλι Πρωτέας Βούλας
Τζαελίν Μπράουν Παναθηναϊκός
Ντάνι Ουίλιαμς ΠΑΟΚ
Αλέξις Πρινς Αθηναϊκός
Σεντόνα Πρινς Παναθηναϊκός
Έμα Γκρέις Ρόνσιεκ Πανσερραϊκός
Τία Σίνγκλετον ΠΑΣ Γιάννινα
Φιγόντα Φιτζέραλντ Παναθηναϊκός
Προπονήτρια: Σελέν Ερντέμ
Β. Προπονητή: Δαυιδία Τσώνη
