ΜακΙντάιρ στο Gazzetta: «Θα έπαιζα με Βεζένκοβ υπό μια προϋπόθεση - Έχω μιλήσει με Μήτογλου να παίξουμε μαζί»

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τις ελληνικές ομάδες και στα... απόνερα του σέρβικου ντέρμπι μίλησε στο Gazzetta για τη σχέση του με τον Σάσα Βεζένκοβ και τον Ντίνο Μήτογλου.

Αποστολή στο Βελιγράδι: Ευτυχία Οικονομίδου

Όταν ξεκινάς να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι, με στόχο την εμπειρία του απόλυτου ντέρμπι της EuroLeague, η αναψυχή δεν υπάρχει στο προσκήνιο. Όλα στο μυαλό φαντάζουν πιθανά «θέματα» και οι ιδέες παίζουν... μπάλα. Ωστόσο, αν βρεθεί κανείς στην καρδιά της δράσης το σημαντικότερο που έχει να κάνει είναι να μιλήσει με τους πρωταγωνιστές.

Γιατί, όσα βίντεο και να τραβηχτούν, όσα και να σας μεταφέρουμε εμείς που ζούμε για πρώτη φορά το σέρβικο ντέρμπι, δεν υπάρχουν καλύτεροι από τους πρωταγωνιστές για να μεταφέρουν την εικόνα αυτούσια και πιο αληθινή για τους αναγνώστες. Ειδικά αν ο συγκεκριμένος πρωταγωνιστής έχει τη δική του ξεχωριστή σύνδεση με την Ελλάδα, το αποτέλεσμα είναι σίγουρα ακόμα πιο ενδιαφέρον και γεννά νέες θεματικές στη συζήτηση.

Невероватна подршка наших навијача од првог изласка на загревање кошаркаша па све до краја и после завршетка утакмице! Нико Звездо нема то што имаш ти!



Идемо заједно даље у нове изазове и нове победе! ЗВЕЗДА! ❤️🤍#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/wNYpwLRNXZ — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) December 13, 2025

Ο λόγος φυσικά για τον Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ, ενός εκ των ηγετικών προσώπων του Ερυθρού Αστέρα, που έχει φάει τα ντέρμπι με το... κουτάλι, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που βρέθηκε ένα βήμα μακριά από το να μετακομίσει στη χώρα μας τόσο για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, όσο και του Ολυμπιακού.

Κι επειδή ένα ματς στη Σερβία ισούται με κανένα, το Gazzetta βρέθηκε και στο Aleksandar Nikolić Hall για λογαριασμό της ABA League παρακολουθώντας την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου με τη Σουμπότιτσα, όπου και με το φινάλε του παιχνιδιού ο 31χρονος γκαρντ μίλησε στην κάμερά μας.

Στο ντέρμπι που είχε προηγηθεί, η Παρτίζαν επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 79-76, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague κάνοντας την ανατροπή απέναντι στην ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς που έδειχνε να ελέγχει τον ρυθμό στο μεγαλύτερο μέρος του ματς. Ωστόσο, αυτό που αποτελεί δύσκολη πίστα είναι το πώς επιστρέφει η ομάδα μετά από μία τέτοια αποκαρδιωτική ήττα κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο.

«Ξέρετε, η σεζόν είναι μεγάλη. Έχουμε άλλο ένα ντέρμπι που έρχεται και μετά παίζουμε ξανά μαζί τους πολλές φορές στην ABA League. Είναι ένα παιχνίδι και για να είσαι καλή ομάδα πρέπει να δεχτείς μια ήττα, να καταλάβεις γιατί έχασες, να ξυπνήσεις την επόμενη μέρα και να διορθώσεις αυτά τα λάθη», τόνισε ο ΜακΙντάιρ στην κάμερα του Gazzetta στη μεικτή ζώνη του Aleksandar Nikolić Hall.

Ωστόσο, το Βελιγράδι βρίσκεται στα απόνερα της αποχώρησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κάτι που σόκαρε όλες τις τάξεις της Παρτίζαν και πραγματικά ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς το πως αυτή η ομάδα θα πατούσε ξανά στα πόδια της, μετά από τόσες ανακατατάξεις και μετά από τη φυγή μίας τόσο σημαντικής προσωπικότητας, όπως ο «Ζοτς». Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις έχει ενδιαφέρον το πώς βιώνει και η αντίπαλη πλευρά αυτές τις έντονες μέρες.

«Νομίζω όπως κάθε άλλη ομάδα. Ξέρετε, κάθε ομάδα έχει τα προβλήματά της. Κάποια είναι μεγαλύτερα από άλλα, αλλά έχουν πολύ καλή βάση φιλάθλων. Έχουν πολύ καλή ομάδα και μια ομάδα με πολύ καλούς χαρακτήρες. Οπότε, θα το λύσουν», δήλωσε.

🇷🇸🙌 Πανό στήριξης στον Ομπράντοβιτς στο Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας. pic.twitter.com/cQboTyd2QF December 12, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη στη EuroLeague μετρούν πέντε αλλαγές προπονητών με τον Ερυθρό Αστέρα να περνάει από αυτό το στάδιο στην αρχή της σεζόν με την αποχώρηση του Γιάννη Σφαιρόπουλου και την άφιξη του Σάσα Ομπράντοβιτς.

«Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ πραγματικά να σχολιάσω. Ξέρετε, αυτή είναι απόφαση ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις να πάρουν αυτή την απόφαση. Και πρέπει να εμπιστευτείς το όραμά τους για τις ομάδες τους. Αλλά σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση και δεν εύχομαι κάτι τέτοιο σε κανέναν προπονητή γιατί ως παίκτης ξέρω πώς είναι να το βιώνεις. Οπότε, ξέρετε, ποτέ δεν θέλεις να συμβεί κάτι τέτοιο σε κανέναν», είπε χαρακτηριστικά.

Η κουβέντα δεν γινόταν να μην πάει στον Σάσα Βεζένκοβ, με τον οποίο ο ΜακΙντάιρ είναι συμπαίκτης στην Εθνική Βουλγαρίας και έχουν πολύ καλές σχέσεις.

«Η εμπειρία με τον Σάσα είναι καταπληκτική. Μου αρέσει να παίζω μαζί του. Είναι καταπληκτικός παίκτης, καταπληκτικός άνθρωπος. Με υποδέχτηκε στην εθνική με ανοιχτές αγκάλες. Συνεχίζουμε να μιλάμε πότε-πότε και τώρα, αλλά σίγουρα είναι ένας εξαιρετικός παίκτης», δήλωσε και στην ερώτηση αν θα ήθελε να βρεθεί μαζί του σε συλλογικό επίπεδο απάντησε: «Ναι, βεβαίως αν έρθει στο Ερυθρό Αστέρα»!

Μία σχέση που έχει αναπτυχθεί μέσα στα χρόνια είναι κι εκείνη με τον Ντίνο Μήτογλου με τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού να αποκαλύπτει πρόσφατα σε συνέντευξή του στους «EuroInsiders» πώς προσπάθησε να πείσει τον Κόντι να έρθει στο τριφύλλι πριν καν ο ίδιος επιστρέψει και πάλι μέσω ενός τηλεφωνήματος.

«Γνωρίζω τον Ντίνο από τότε που ήμασταν παιδιά. Παίξαμε μαζί στο κολλέγιο. Η ιδέα να παίξουμε μαζί υπήρχε πάντα, το έχουμε συζητήσει ξανά. Ο καθένας πρέπει να πάρει μια απόφαση που είναι καλύτερη για εκείνον. Μια απόφαση που νιώθει καλά, μια απόφαση που νιώθει σωστή. Να είσαι υπομονετικός και να περιμένεις μια ευκαιρία που νιώθεις πραγματικά σωστή για μένα, η οποία είναι να είμαι εδώ», τόνισε για εκείνη την περίοδο.

Ο ΜακΙντάιρ δείχνει απόλυτα ικανοποιημένος στον Ερυθρό Αστέρα, παρά το γεγονός ότι κάθε καλοκαίρι αποτελεί τεράστιο πόλο έλξης για άλλες ομάδες. «Δεν ξέρω, είναι η ενέργεια, οι προπονητές, η διοίκηση, οι φίλαθλοι. Κάτι στο να επιστρέψω στο Βελιγράδι και να παίξω εδώ με τράβηξε. Για μένα, αυτό είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή», είπε κατηγορηματικά και συνέχισε εξηγώντας τον λόγο που δεν επέλεξε κάποια ελληνική ομάδα.

«Όπως είπα, απλώς κοιτάζοντας τη συνολική εικόνα, γνωρίζοντας σε ποια θέση θέλω να είμαι, πού βρίσκομαι στην καριέρα μου.

Απλώς ένιωσα ότι αυτή ήταν η σωστή απόφαση για μένα. Μέχρι τώρα, έχει αποδειχθεί ότι είναι», ολοκλήρωσε.