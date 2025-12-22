Μιναμίνο: Υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει το Μουντιάλ 2026
Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Τακούμι Μιναμίνο στην πρόκριση της Μονακό στους «32» του Κυπέλλου Γαλλίας, αφού η νίκη των Μονεγάσκων αποδείχθηκε πύρρειος. Ο Ιάπωνας, πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο και αναμένεται να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.
Ως εκ τούτου θα χάσει και το Μουντιάλ 2026 του ερχόμενου καλοκαιριού, κάτι που αποτελεί εξαιρετικά μεγάλο πλήγμα για την εθνική Ιαπωνίας. Στην αναμέτρηση με την Οσέρ το βράδυ της Κυριακής (21/12), ο Μιναμίνο αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και τελικά ο τραυματισμός του αποδείχθηκε πολύ σοβαρός.
Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν και έτσι η σεζόν θα λήξει άδοξα για τον 30χρονο. Ο Μιναμίνο, ο οποίος μετακόμισε από την Λίβερπουλ στη Μονακό το 2022, είχε προλάβει να αγωνιστεί σε 21 παιχνίδια την φετινή σεζόν σημειώνοντας 4 γκολ και 3 ασίστ. Με την εθνική μετράει 73 συμμετοχές και 26 γκολ, αποτελεί παίκτη-κλειδί για την Ιαπωνία και ως εκ τούτου η απουσία του είναι μείζονος σημασίας.
During the 32nd round of the Coupe de France match played in Auxerre, our midfielder Takumi Minamino suffered an injury to his left knee.— AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) December 22, 2025
Medical examinations revealed a rupture of the anterior cruciate ligament.
Takumi will be able to count on the support of the entire Club… pic.twitter.com/g58gvxkczn
