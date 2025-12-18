Η Ρεάλ υποδέχεται την Παρί (18/12, 21:45) και η AS αναφέρει ότι ο Ναντίρ Ιφί βρίσκεται στην ατζέντα των Μαδριλένων για την επόμενη σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την Παρί (18/12, 21:45) στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Αρμάνι στο Μιλάνο.

Οι Μαδριλένοι συνεχίζουν από την ένατη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 9-7 και σύμφωνα με την As, ο Ναντίρ Ιφί βρίσκεται στο στόχαστρο των Blancos για την επόμενη σεζόν.

«Η Ρεάλ είναι μία από τις ομάδες με το χαμηλότερο ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα στην EuroLeague. Σήμερα υποδέχεται την Παρί του Ναντίρ Ιφί , ένα από τα ονόματα που βρίσκονται στην ατζέντα των Μαδριλένων» αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.

Και συνεχίζει: «Πρόκειται για έναν γκαρντ-φόργουορντ που ταιριάζει στις ανάγκες της Ρεάλ και βρίσκεται εδώ και καιρό στην ατζέντα της για την επόμενη σεζόν».

Φέτος ο Ιφί μετράει 20.5 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 1.4 κλεψίματα σε 15 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.