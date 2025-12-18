Ο Εργκίν Άταμαν άφησε τελικά εκτός 12άδας τον Ρισόν Χολμς για την δύσκολη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Χάποελ Τελ Αβίβ για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Όπως ειπώθηκε από νωρίς και στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet», ο Ρισόν Χολμς δεν θα ενισχύσει τον Παναθηναϊκό ούτε και στο παιχνίδι με αντίπαλο την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Μπορεί να είναι ιατρικά έτοιμος και στο 100% ωστόσο η απουσία των επτά εβδομάδων τον έβγαλε εντελώς εκτός ρυθμού και ο Άταμαν δεν ήθελε να πάρει το ρίσκο για την χρησιμοποίησή του.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα επιστρέψει στην αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή (20/12, 18:15) στο «Telekom Center Athens» ώστε να πάρει ρυθμό και στη συνέχεια να ενσωματωθεί και στα ματς της Euroleague, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την Ζάλγκιρις Κάουνας στη Λιθουανία.

Από εκεί και πέρα ο Τούρκος τεχνικός δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα τραυματισμών πλην του Ματίας Λεσόρ. Εμπιστεύτηκε την ίδια 12άδα της Κωνσταντινούπολης αφήνοντας επίσης εκτός τους Γκριγκόνις, Σαμοντούροβ και Κουζέλογλου.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.