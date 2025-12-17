Ο Ολυμπιακός τα'κανε... μαντάρα απέναντι στη Βαλένθια και καλείται να παίξει «τελικούς» πολύ νωρίς στη σεζόν, με καταρρακωμένη αυτοπεποίθηση. Γράφει ο Δημήτρης Οικονόμου.

Μπαίνοντας στο τρίτο δεκάλεπτο, Ολυμπιακός και Βαλένθια σχεδόν ακροβατούσαν σε ένα... σχοινί. Το πρώτο ημίχρονο παίχτηκε στον ρυθμό που έστειλαν οι Ισπανοί, μέχρι να εμφανιστεί ο παράγοντας Τόμας Γουόκαπ. Με εκείνον μπροστάρη, ο Ολυμπιακός έκανε το καλύτερο οκτάλεπτό του στη φετινή EuroLeague.

Και έπειτα ήρθε το χάος. Ο Ολυμπιακός είχε την ατυχία (;) να βρει απέναντί του μια ομάδα, όπως η Βαλένθια. Στον ρυθμό που παίζει, τέτοιες διαφορές μπορεί να μη σημαίνουν και τίποτα, όπως αποδείχθηκε.

Από το 71-58 του 28', οι «ερυθρόλευκοι» δέχτηκαν 41 πόντους. Τους 32 στο τέταρτο δεκάλεπτο. Τους 35 από τους Ρίβερς και Κοστέλο, που χτυπούσαν την drop άμυνα με το pick n' pop όλο το βράδυ.

Οπότε, όχι, δεν ήταν άτυχος. Δεν κατάφερε να διαχειριστεί σωστά αυτό που έχτισε με κόπο, τα έκανε... θάλασσα και τώρα τρέχει. Τα λεπτά που ξεκουράστηκε ο Γουόκαπ, στέρησαν από τον Ολυμπιακό το καθαρό μυαλό και στις δύο πλευρές. Ο Κώστας Παπανικολάου κάθισε στον πάγκο μετά από 13 λεπτά απνευστί στο δεύτερο μέρος και από εκείνο το σημείο, το οχυρό έμεινε ανοχύρωτο.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετάξει στον βρόντο όσα με κόπο έχτιζε μέσα στο ίδιο το ματς. Δείχνοντας ταυτόχρονα αυτά τα πάνω κάτω στην απόδοσή του, που έχουν πολλαπλές εξηγήσεις. Η απουσία ενός δεύτερου πόιντ γκαρντ, ικανού να διατηρήσει το τέμπο, μέχρι τουλάχιστον να δούμε τον Μόντε Μόρις να δίνει αυτά για τα οποία προορίζεται και το two way στοιχείο που έρχεται μονάχα με συγκεκριμένα σχήματα στο παρκέ, κάνουν τους «ερυθρολεύκους» ευάλωτους.

Βάζοντας πάντα ως σημείωση (λες και χρειάζεται να το αναφέρουμε), πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξέρει πολύ καλύτερα από τον καθένα, Γουόκαπ και Νιλικίνα δεν μπορούν να συνυπάρξουν, έστω και για λίγο, σε τέταρτο δεκάλεπτο ενός παιχνιδιού όταν «τρακάρουν» επιθετικά.

Επίσης, η συνύπαρξη των Ντόρσεϊ και Φουρνιέ στο φινάλε δεν έφερε αυτά για τα οποία προοριζόταν επιθετικά και έγινε στόχος στα μετόπισθεν. Παρότι αρχικά φάνηκε αυτή η ιδέα να μένει για λίγο στην άκρη, μιας και ο Παπανικολάου επέστρεψε στην αρχική πεντάδα. Όταν κάθισε στον πάγκο, μετά τα 13 λεπτά συνεχόμενα λεπτά του στο δεύτερο μέρος, τα two way στοιχεία παραμερίστηκαν. Ο Ολυμπιακός δεν είχε ούτε one, ούτε other way στο παρκέ.

Ο Πίτερς επέστρεψε ως ύστατη λύση στο "5", αλλά ήταν ήδη αργά. Από την αρχή της σεζόν τονίζουμε πως ο Ολυμπιακός παίζει με μεγάλη πίεση στους ώμους του. Είτε λόγω προσδοκιών, είτε λόγω των περασμένων ετών και του τίτλου που δεν ήρθε σε αυτά τα τέσσερα σερί Final Four, έχει μάθει να ζει με αυτή. Πρέπει να μάθει να ζει με αυτή.

Κάτι που, όμως, μπορεί να γυρίσει και μπούμερανγκ, αφού το ζήτημα ήταν ξεκάθαρα και ψυχολογικό στο φινάλε. Η ομάδα που δεν τα παρατούσε ποτέ στο παρκέ, λυγίζει πλέον πολύ πιο εύκολα στο τελικό βιράζ. Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν μια νίκη να πιαστούν. Κάτι να αποτελέσει εφαλτήριο ώστε να γυρίσει η σεζόν. Προφανώς δεν αρκεί μονάχα αυτή με τη Βιλερμπάν που έρχεται την Παρασκευή.

Όπως επίσης, προφανώς για να πετύχει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να βλέπει τον Φουρνιέ να μετράει 1/9 από την περίμετρο. Φυσικά και έπραξε απολύτως σωστά που συνέχισε να σουτάρει ο Γάλλος στο φινάλε, αλλά και ο ίδιος καλείται να εμφανιστεί πολύ καλύτερος, τώρα που η ομάδα έχει ανάγκη τις προσωπικότητές της.

Οι τρεις διαδοχικές ήττες και το παιχνίδι που εκκρεμεί απέναντι στη Φενέρ, έχουν φέρει τον Ολυμπιακό εκτός δεκάδας, έστω και για μία νίκη την οποία υπολείπεται. Το ζήτημα αυτήν τη στιγμή είναι η εικόνα του στο παρκέ. Παίκτες και σταφ καλούνται να το γυρίσουν όλο αυτό από νωρίς, να βρουν τι δεν έχει πάει σωστά ως τώρα. Ναι, ο Μόρις αν είναι καλά θα βοηθήσει αρκετά στο να μην υπάρχουν αυτά τα νεκρά διαστήματα στο παρκέ και έτσι η ομάδα να μπορεί να κλείνει τα παιχνίδια με περισσότερη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια.

Δε χρειάζεται καν να υπογραμμιστεί η ανάγκη για 2/2 με Βιλερμπάν στο ΣΕΦ και Βίρτους στην Μπολόνια, πριν από το ντέρμπι. Ακούγεται αφελές, με βάση την εικόνα, αλλά μονάχα ένα «διπλό» απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο μπορεί να γράψει το σενάριο απ' την αρχή. Τα ντέρμπι, όμως, είναι ευλογία και κατάρα πολλές φορές.

Διαφορετικά, ο Ολυμπιακός θα μπει σε μία μαύρη τρύπα εσωστρέφειας, παίζοντας «τελικούς» από τον Γενάρη. Αρχής γενομένης από την Παρασκευή, καλούνται άπαντες να δώσουν μια απάντηση, πρωτίστως για να υπενθυμίσουν στους εαυτούς τους ποιοι είναι.