Παπαπέτρου για Φουρνιέ: «Πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό» | Gazz Floor by Novibet
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Βαλένθια στο ΣΕΦ και έτσι έκανε την τρίτη σερί ήττα του στη διοργάνωση. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο specialist του Gazz Floor by Novibet μίλησε για τον Εβάν Φουρνιέ και τόνισε πως είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό.
Πρόσθεσε πως δεν είναι στο επίπεδο το δικό του, ενώ ανέφερε πως είναι πολύ κομβικός για τους Πειραιώτες. Τέλος εξήγησε πως είναι ο μόνος παίκτης από τα γκαρντ που απειλεί και μπορεί να να πασάρει.
Δείτε τα όσα είπε στο Gazz Floor by Novibet
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.