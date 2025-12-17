Παπαπέτρου για Φουρνιέ: «Πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό» | Gazz Floor by Novibet

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στάθηκε στον Εβάν Φουρνιέ στο Gazz Floor by Novibet και το πόσο κομβικός είναι στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Βαλένθια στο ΣΕΦ και έτσι έκανε την τρίτη σερί ήττα του στη διοργάνωση. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο specialist του Gazz Floor by Novibet μίλησε για τον Εβάν Φουρνιέ και τόνισε πως είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό.

Πρόσθεσε πως δεν είναι στο επίπεδο το δικό του, ενώ ανέφερε πως είναι πολύ κομβικός για τους Πειραιώτες. Τέλος εξήγησε πως είναι ο μόνος παίκτης από τα γκαρντ που απειλεί και μπορεί να να πασάρει.

