Φενέρμπαχτσε: Η απόσυρση της φανέλας στον Ιμπραήμ Κουτλουάι
Ο Παναθηναϊκός, φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, η Φενέρμπαχτσε, τίμησε τον Ιμπραήμ Κουτλουάι, αποσύροντας τη φανέλα του στην οροφή της «Ulker Sports Arena».
Ο Τούρκος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, είδε τη φανέλα του να βρίσκεται στην οροφή του γηπέδου, χωρίς νούμερο διότι τον αριθμό φοράει ο Μελίχ Μαχμούτογλου.
Μάλιστα, η Φενέρμπαχτσε, βράβευσε και τον επικεφαλή φυσιοθεραπευτή του Παναθηναϊκού, για την παρουσία του στον τουρκικό σύλλογο την προηγούμενη τριετία.
Αναλυτικά η ανάρτηση της Φενέρμπαχτσε:
🟡🔵 Fenerbahçe Beko, İbrahim Kutluay’ın formasını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na asarak efsaneyi onurlandırdı. pic.twitter.com/rPLzQEjrTE— S Sport (@ssporttr) December 16, 2025
