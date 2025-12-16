Η Φενέρμπαχτσε, τίμησε τον Ιμπραήμ Κουτλουάι, με την απόσυρση της φανέλας του στην οροφή της «Ulker Sports Arena».

Ο Παναθηναϊκός, φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, η Φενέρμπαχτσε, τίμησε τον Ιμπραήμ Κουτλουάι, αποσύροντας τη φανέλα του στην οροφή της «Ulker Sports Arena».

Ο Τούρκος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, είδε τη φανέλα του να βρίσκεται στην οροφή του γηπέδου, χωρίς νούμερο διότι τον αριθμό φοράει ο Μελίχ Μαχμούτογλου.

Μάλιστα, η Φενέρμπαχτσε, βράβευσε και τον επικεφαλή φυσιοθεραπευτή του Παναθηναϊκού, για την παρουσία του στον τουρκικό σύλλογο την προηγούμενη τριετία.

