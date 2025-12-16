Οι απόντες της πρώτης μέρας της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να ρίχνονται την ίδια μέρα στη... μάχη.

Οι ομάδες της EuroLeague μπαίνουν στη δράση της Τρίτης (16/12) με έξι αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής με αρκετά ανοιχτά μέτωπα στα ιατρικά τους δελτία.

Δείτε αναλυτικά

Ντουμπάι BC - Μακάμπι Τελ Αβίβ (18:00): Ο Ντουέιν Μπέικον έχει τεθεί νοκ άουτ με κάταγμα στον δεξί αντίχειρα, ενώ ο Ντζάναν Μούσα παραμένει εκτός από τη 2η αγωνιστική λόγω προβλήματος στο γόνατο. Ο Νέιτ Μέισον υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη και δεν έχει αγωνιστεί φέτος, ενώ ο Μαμ Τζαϊτέ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω ρήξης αχιλλείου. Στα θετικά, ο Αλέκσα Αβράμοβιτς επέστρεψε στις προπονήσεις, ενώ ο Κλέμεν Πρέπελιτς παραμένει αμφίβολος.

Για τη Μακάμπι, ο Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ αναμένεται να επιστρέψει τον Φεβρουάριο λόγω ρήξης συνδέσμου στο πόδι, ενώ ο Μάρσιο Σάντος ταξίδεψε κανονικά στο Ντουμπάι και αναμένεται διαθέσιμος. Ο νεοαποκτηθείς Ζακ Χάνκινς έχει δηλωθεί και μπορεί να κάνει ντεμπούτο.

Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός (19:45): Για τη Φενέρ, ο Μίκαελ Γιάντουνεν θα κριθεί την τελευταία στιγμή λόγω προβλήματος στον αστράγαλο. Εκτός παραμένουν οι Μπιτίμ και Γουίλμπεκιν. Για τον Παναθηναϊκό, ο Τσέντι Όσμαν έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και είναι στη διάθεση του Εργκίν Άταμαν. Εκτός παραμένουν οι Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας (21:05): Ο Γκάι Παλατίν συνεχίζει να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη μέση, ενώ ο Τάι Οντιάσε επέστρεψε στη δράση στο πρωτάθλημα Ισραήλ. Ο Μπρούνο Καμπόκλο αναρρώνει από χειρουργείο στη μέση χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής. Στον Ερυθρό Αστέρα τα προβλήματα παραμένουν αρκετά. Οι Τσίμα Μονέκε και Όγκνιεν Ντόμπριτς μένουν εκτός, όπως και οι Γιάγκο ντος Σάντος, Τάισον Κάρτερ, Τζοέλ Μπολομπόι, Ριβέρο και Κάνααν.

Ολυμπιακός - Βαλένθια (21:15): Ο Μόντε Μόρις δεν θα κάνει ακόμα ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό. Εκτός παραμένουν οι Τάισον Γουόρντ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς, ενώ πάντα στους απόντες βρίσκεται και ο Μουστάφα Φαλ. Για τη Βαλένθια, ο Μπράξτον Κι επιστρέφει στη διάθεση του προπονητή, ενώ ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι παραμένει εκτός.

Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης (21:30): Η Αρμάνι θα έχει διαθέσιμο τον Λορέντζο Μπράουν, όμως παραμένουν εκτός οι Μπολμάρο, Φλακαντόρι, Μάνιον, Ντιόπ, Τονούτ και Σέστινα. Για τη Ρεάλ δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση.

Παρί - Μπαρτσελόνα (22:00): Ο Λαμάρ Στίβενς επέστρεψε στο γαλλικό πρωτάθλημα, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Ντέρεκ Γουίλις και Ισμαέλ Μπακό. Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει νέα προβλήματα: ο Γιαν Βέσελι τραυματίστηκε στον αστράγαλο, ο Τζόελ Πάρα υπέστη κάταγμα μύτης, ενώ εκτός παραμένουν οι Λαπροβίτολα και Νούνιεθ.