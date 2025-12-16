Ο Ολυμπιακός με ένα εντυπωσιακό βίντεο κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στην αναμέτρηση κόντρα στη Βαλένθια.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του επιστρέφουν στην ευρωπαϊκή σκηνή, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague που ξεκινάει απόψε (16/12, 21:15).

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός περιμένει τη Βαλένθια, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες, ύστερα από τις ήττες κόντρα σε Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναρτώντας σχετικό βίντεο στα social media, προσκάλεσαν τους οπαδούς να γεμίσουν το ΣΕΦ με σκοπό να δώσουν ώθηση στους Πειραιώτες. Μάλιστα το συγκεκριμένο βίντεο συνοδεύεται από το μήνυμα «Αυτό είναι το σπίτι μας. Αυτή είναι η ώρα μας», με σκοπό... καυτή ατμόσφαιρα απέναντι στη Βαλένθια.