Ντόρσεϊ: «Θα ανακάμψουμε, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια (16/12, 21:15, LIVE από το Gazzetta), δίνοντας σύνθημα ανάκαμψης για τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (16/12, 21:15, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εξήγησε στη Media Day πως οι Πειραιώτες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να ανακάμψουν.

Αναλυτικά μίλησε:

Για το ματς με τη Βαλένθια: «Πρέπει να προετοιμαστούμε καλά. Έχουμε χάσει δύο σερί ματς. Παίζουν πολύ καλά και είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Εuroleague αυτήν την στιγμή. Παίζουμε στο σπίτι μας και πρέπει να νικήσουμε. Θα πρέπει να το πάρουμε προσωπικά σε άμυνα και επίθεση. Το μπάσκετ είναι απλό».

Για την ήττα στη Βαρκελώνη: «Είχαμε μίτινγκ. Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και θα βρούμε τον τρόπο να ανακάμψουμε».

Για τη βελτίωση που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στο χθεσινό ματς με το Περιστέρι: «Αυτός είναι ο στόχος. Έχουμε δύο σημαντικά ματς και πρέπει να πάρουμε τη νίκη και αύριο και με τη Βιλερμπάν».