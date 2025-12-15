Σε... αδιέξοδο ο Ομπράντοβιτς: «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς νιώθουν οι παίκτες»

Ο Ερυθρός Αστέρας αναχωρεί για το Ισραήλ ενόψει του αγώνα με τη Χάποελ, και ο Σάσα Ομπράντοβιτς παραδέχτηκε πως η κούραση των παικτών του τον ανησυχεί πραγματικά.

Η ήττα από την Παρτίζαν στο ντέρμπι του Βελιγραδίου ήταν η τρίτη στα τελευταία τέσσερα ματς στη EuroLeague για τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος έχει υποχωρήσει στην έβδομη θέση της κατάταξης και πλέον στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/12, 21:05) για τη 16η αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο της Σουμπότιτσα για την Αδριατική Λίγκα το βράδυ της Κυριακής 14/12 και μπήκαν στο αεροπλάνο για το Ισραήλ χωρίς να έχουν χρόνο για ξεκούραση.

Από την πλευρά του, ο Σάσα Ομπράντοβιτς σχολίασε τη διαθεσιμότητα του Τσίμα Μονέκε και αναφέρθηκε στους εξαντλητικούς ρυθμούς και το πιεσμένο καλεντάρι.

«Ο Μονέκε προπονήθηκε, αλλά θα ξέρουμε αν μπορεί να παίξει μόνο πριν από την αναχώρηση για το Ισραήλ. Μετά τον αγώνα με την Παρτίζαν είπα ότι ήταν ένα μόνο παιχνίδι, θα παίξουμε ξανά και θα είμαστε καλύτεροι. Αλλά η κούραση με ανησυχεί πραγματικά, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια! Είμαι εξαντλημένος και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνονται οι παίκτες» ανέφερε σχετικά ο προπονητής των Σέρβων.