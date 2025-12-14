Ο Τζάρεντ Μπάτλερ έκανε τη διαφορά για τον Ερυθρό Αστέρα, οδηγώντας την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς στη νίκη επί της Σουμπότιτσα με 93-77.

Στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Αδριατικής Λίγκας, ο Ερυθρός Αστέρας λύγισε τη Σουμπότιτσα με 93-77 στο Aleksandar Nikolic Hall.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους στο τρίτο δεκάλεπτο, χτίζοντας διψήφιες διαφορές που διατήρησαν ως το φινάλε, έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ ηγήθηκε επιθετικά του Ερυθρού Αστέρα, γεμίζοντας τη στατιστική του με 18 πόντους (4/10 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 1/1 βολή), 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23:07.

Από ‘κει και πέρα, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ σημείωσε 12 πόντους και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ ο Τζόρνταν Νουόρα μέτρησε 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Έτσι, ο Ερυθρός Αστέρας βελτίωσε το ρεκόρ του στο Group B της Αδριατικής Λίγκας σε 6-3.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 47-45, 74-62, 93-77.

Κατάταξη - Group B