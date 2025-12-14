Ερυθρός Αστέρας-Σουμπότιτσα 93-77: Με πρωταγωνιστή τον Μπάτλερ
Στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Αδριατικής Λίγκας, ο Ερυθρός Αστέρας λύγισε τη Σουμπότιτσα με 93-77 στο Aleksandar Nikolic Hall.
Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους στο τρίτο δεκάλεπτο, χτίζοντας διψήφιες διαφορές που διατήρησαν ως το φινάλε, έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.
Ο Τζάρεντ Μπάτλερ ηγήθηκε επιθετικά του Ερυθρού Αστέρα, γεμίζοντας τη στατιστική του με 18 πόντους (4/10 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 1/1 βολή), 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23:07.
Από ‘κει και πέρα, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ σημείωσε 12 πόντους και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ ο Τζόρνταν Νουόρα μέτρησε 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Έτσι, ο Ερυθρός Αστέρας βελτίωσε το ρεκόρ του στο Group B της Αδριατικής Λίγκας σε 6-3.
Τα δεκάλεπτα: 23-26, 47-45, 74-62, 93-77.
Κατάταξη - Group B
- Τσεντεβίτα Ολίμπια 8-1
- Μπουντούτσνοστ 7-2
- Ερυθρός Αστέρας 6-3
- Σουμπότιτσα 5-4
- Μπόσνα 4-5
- Ζαντάρ 3-6
- Μέγκα Μπάσκετ 3-6
- Ιλιγίρια 2-7
- Βιέννα 2-6
