Γκραντ: «Ανυπομονούμε για τον αγώνα με τη Φενέρ, είμαστε έτοιμοι»

Ο Τζέριαν Γκραντ εξήγησε πως άπαντες στον Παναθηναϊκό ανυπομονούν για τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, υπενθυμίζοντας πως πρόκειται για τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Το καλεντάρι της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague στέλνει τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45, LIVE από το Gazzetta), και τα ευχάριστα νέα για τους «πράσινους» αφορούν την επιστροφή του Τσέντι Όσμαν στη δράση για πρώτη φορά μετά τις 20 Νοεμβρίου.

Ο Τούρκος φόργουορντ ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Κωνσταντινούπολη για τον αγώνα με τη Φενέρ, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ παραδέχθηκε πως ο αντίπαλος των «πράσινων» είναι μία από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στη διοργάνωση.

«Ανυπομονούμε για αυτή την αναμέτρηση. Είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Όπως είπα, ανυπομονούμε για την πρόκληση. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή και αν θέλουμε να είμαστε εμείς οι καλύτεροι θα πρέπει να πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας» ανέφερε σχετικά ο Αμερικανός γκαρντ.