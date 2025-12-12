Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ της Παρτίζαν με τον Ερυθρό Αστέρα, οι οπαδοί των γηπεδούχων σήκωσαν πανό και φώναξαν συνθήματα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αποστολή στο Βελιγράδι: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έγινε πανό και σύνθημα από τους φίλους της Παρτίζαν, λίγο πριν το τζάμπολ στο σέρβικο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Χιλιάδες οπαδοί αποθέωσαν τον Σέρβο τεχνικό και μάλιστα υπήρχε πανό με το πρόσωπο του Ζοτς.

Οι φίλαθλοι των γηπεδούχων δεν χάνουν την ευακαιρία και κάθε φορά που έχουν τη δυνατότητα, εκφράζουν την αγάπη τους προς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, δείχνοντάς του πως τον θέλουν πίσω στον πάγκο της ομάδας τους.

Δείτε το βίντεο: