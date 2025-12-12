Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με... γνωστή 12άδα στον μεγάλο αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε τους 12 που θα παρατάξει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Συγκεκριμένα, 13ος έμεινε ο Όμηρος Νετζήπογλου, ο οποίος έμεινε εκτός 12άδας, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, θυμίζουμε, να μην έχει στην διάθεσή του τον Τάισον Γουόρντ και τον Σακίλ ΜακΚίσικ

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Πίτερς, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο.