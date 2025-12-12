Ολυμπιακός: Η 12άδα που επέλεξε ο Μπαρτζώκας κόντρα στην Μπαρτσελόνα
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε τους 12 που θα παρατάξει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.
Συγκεκριμένα, 13ος έμεινε ο Όμηρος Νετζήπογλου, ο οποίος έμεινε εκτός 12άδας, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, θυμίζουμε, να μην έχει στην διάθεσή του τον Τάισον Γουόρντ και τον Σακίλ ΜακΚίσικ
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Πίτερς, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο.
