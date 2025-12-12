Ο Εβάν Φουρνιέ έχει μια τρέλα με τα KOBE 4, με τον Γάλλο να το φτάνει σε... άλλο επίπεδο με το custom made παπούτσι που φόρεσε πριν το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός.

Ο Εβάν Φουρνιέ έχει… τρέλα με τα παπούτσια της σειράς του Κόμπι Μπράιντ, με τον Γάλλο σταρ του Ολυμπιακού να το αποδεικνύει και στην Βαρκελώνη.

Στο πρωινό χαλάρωμα του Ολυμπιακού στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», ο Εβάν Φουρνιέ φόρεσε τα νέα του NIKE KOBE 4, τα οποία όμως τα έχει δώσει σε καλιτέχνη για να του φτιάξει τα χρώμματα όπως τα ήθελε.

Έτσι, ο Εβάν Φουρνιέ φόρεσε παπούτσι μπλ ε και μαύρο, με χρυσό το σήμα του Κόμπι Μπράιαντ στη γλώσσα, τραβώντας, όπως καταλαβαίνεται τα βλέμματα.

Το βίντεο του Gazzetta με το παπούτσι του Εβάν Φουρνιέ:

🔴🙌 Τα νέα εντυπωσιακά παπούτσια του Εβάν Φουρνιέ για το ματς με την Μπαρτσελόνα.



📍 Αποστολή στην Βαρκελώνη: Αχιλλέας Μαυροδόντης.#OlympiacosBC pic.twitter.com/eUn90fLH5f December 12, 2025

Ο Εβάν Φουρνιέ γενικά έχει μια παραπάνω αγάπη με τα KOBE 4, με τον Γάλλο να έχει πολλά ζευγάρια αυτού του μοντέλου, παρότι πρόκειται για παπούτσι που βγήκε το 2009! Παρόλα αυτά, η τεχνολογία που είχε χρησιμοποιηθεί τότε ήταν κάτι ξεχωριστό και ακόμη και σήμερα οι παίκτες τα επιλέγουν, με τον Φουρνιέ βέβαια να το φτάνει σε… άλλο επίπεδο, έχοντας πάμπολλα ζευγάρια.

Κυρίως μας είχε συνηθίσει σε παπούτσι με χρυσό χρώμα, όμως αυτή τη φορά ο Εβάν Φουρνιέ πλάσαρε κάτι… διαφορετικό.

Μένει να δούμε το αν αποδειχθούν και γούρικα, με τον Εβάν Φουρνιέ να αναμένεται να τα φορέσει στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός το βράδυ της Παρασκευής (12/12, 21:30).

