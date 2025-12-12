Παναθηναϊκός: Ο «Κάρι» της Αρμάνι και το μαγικό σημείο των Ιταλών
Δεν στάθηκε στο ύψος της περίστασης ο Παναθηναϊκός στο Μιλάνο και έτσι γνώρισε την δεύτερη συνεχόμενη ήττα στην Euroleague. Ο τρελός ρυθμός που είχε επιβάλλει η Αρμάνι Μιλάνο χάρη στην τρομερή της ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων, επηρέασε την ομάδα του Αταμάν που έπεσε στο 9-6.
Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στην τρίποντη... καταιγίδα των Ιταλών που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ τους.
Το απίθανο 9/12 από αριστερά στις 45 μοίρες
Τα τρίποντα της Αρμάνι
Η Αρμάνι σούταρε με 17/33 τρίποντα κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά βρήκε ένα σημείο που ήταν hot και ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει λύσεις. Οι Ιταλοί σούταραν με το τρελό 9/12 τρίποντα στις 45 μοίρες από αριστέρα όπως έκαναν επίθεση. Φοβερό το 75% που έδωσε φτερα στα πόδια των γηπεδούχων.
Ο Μπρουκς που ήταν και ο κορυφαίος της αναμέτρησης είχε 4/6 από το συγκεκριμένο σημείο και έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά. Αλάνθαστος με 2/2 σουτ από το συγκεκριμένο spot ήταν και ο Ρίτσι, ενώ 2/3 τρίποντα από εκεί είχε ο Σιλντς.
Ο Παναθηναϊκός άφησε 4 αμαρκάριστα σουτ από τις 45 μοίρες στα αριστερά και η Αρμάνι βρήκε στόχο στα 3 από αυτά. Τρίποντη καταιγίδα ήταν στο ματς η ομάδα του Ποέτα.
Τα contested τρίποντα των Ιταλών
Αρκετά από τα τρίποντα της Αρμάνι ήταν μαρκαρισμένα. Ακόμα και έτσι όμως η ομάδα του Ποέτα έβρσκε στόχο πολύ συχνά και χαλούσε την ψυχολογία του Παναθηναϊκού. Είχαν 3/3 τρίποντα μαρκαρισμένα από την κορυφή.
Περίφημα τα πήγαν από τις 45 μοίρες, έχοντας 6/8 από αριστερά και 5/10 από αριστερά. Το τριφύλλι δεν είχε από που να φυλαχθεί, αφού η Αρμάνι σούταρε εντυπωσιακά πίσω από το τρίποντο.
Το μοναδικό ψεγάδι των Ιταλών στον τομέα των contested τριπόντων ήταν από τις γωνίες, εκεί όπου είχαν 0/3 σουτ. Αλλά γενικά ήταν ασταμάτητοι και ο κύριος λόγος που έφτασαν στη νίκη επί του Παναθηναϊκού.
Ο Μπρουκς το έβλεπε βαρέλι
Τα τρίποντα του Μπρουκς
Είναι σπάνιο σε ματς Euroleague να πετύχει παίκτης 8+ τρίποντα. Αλλά ο Μπρουκς ήταν σε τρομερή κατάσταση, στη... ζώνη που λένε και στο ΝΒΑ και έτσι τελείωσε την αναμέτρηση με 8/14 σουτ.
O κορυφαίος παίκτης των Ιταλών στο ματς για τον οποίο ο Αταμάν δεν βρήκε λύση να τον σταματήσει, έκανε ζημιά στους πράσινους και υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του. Είχε 4/6 τρίποντα από αριστερά στις 45 μοίρες και 3/7 από δεξία.
Πήρε μόλις μια προσπάθεια για τρίποντο από την κορυφή και ευστόχησε. Δεν επιχείρησε τρίποντο από τις γωνίες. Έκανε θραύση στο δεύτερο δεκάλεπτο και τελείωσε με 5/6 τρίποντο. Έχασε μόνο ένα από 45 μοίρες!
