Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπαρτσελόνα (21:30, Novasports Prime) και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague και θέλει να πάρει ένα μεγάλο διπλό στην έδρα των Καταλανών.

O Άλεκ Πίτερς, μίλησε ενόψει της αναμέτρησης, τονίζοντας το πόσο επικίνδυνη ομάδα είναι η Μπαρτσελόνα, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Μόντε Μόρις.

Στον πρώην γκαρντ των Νάγκετς αναφέρθηκε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Ο Μόντε Μόρις είναι ο floor manager που χρειαζόμασταν», τόνισε. Για τον Μόρις μίλησε και ο Σάσα Βεζένκοβ που τόνισε: «Αποτελεί επιλογή του προπονητή μας, θα τον βοηθήσουμε και θα μας βοηθήσει».

Oι Πειραιώτες βρίσκονται στο 8-5, ενώ οι Καταλανοί έχουν 9 νίκες και 5 ήττες στη διοργάνωση. Για τη Μπάρτσα εκτός παραμένουν οι Λαπροβίτολα και Νούνιεζ. Για τον Ολυμπιακό δεν θα παίξουν οι Έβανς, Φαλ, ΜακΚίσικ, Μόρις και Γουόρντ.

Το αποψινό πρόγραμμα