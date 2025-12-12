Oλυμπιακός: Ψάχνει διπλό στη Βαρκελώνη
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague και θέλει να πάρει ένα μεγάλο διπλό στην έδρα των Καταλανών.
O Άλεκ Πίτερς, μίλησε ενόψει της αναμέτρησης, τονίζοντας το πόσο επικίνδυνη ομάδα είναι η Μπαρτσελόνα, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Μόντε Μόρις.
Στον πρώην γκαρντ των Νάγκετς αναφέρθηκε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Ο Μόντε Μόρις είναι ο floor manager που χρειαζόμασταν», τόνισε. Για τον Μόρις μίλησε και ο Σάσα Βεζένκοβ που τόνισε: «Αποτελεί επιλογή του προπονητή μας, θα τον βοηθήσουμε και θα μας βοηθήσει».
Oι Πειραιώτες βρίσκονται στο 8-5, ενώ οι Καταλανοί έχουν 9 νίκες και 5 ήττες στη διοργάνωση. Για τη Μπάρτσα εκτός παραμένουν οι Λαπροβίτολα και Νούνιεζ. Για τον Ολυμπιακό δεν θα παίξουν οι Έβανς, Φαλ, ΜακΚίσικ, Μόρις και Γουόρντ.
Το αποψινό πρόγραμμα
- 18:00 Dubai Basketball-Μπάγερν
- 20:30 Μονακό-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός
