Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός: Η επίμαχη φάση του Σλούκα με τον Νίμπο
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο με 96-89, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.
Σχεδόν πέντε λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, ο Κώστας Σλούκας, παραλίγο να πιαστεί στα «χέρια», με τον Τζος Νίμπο.
Η «σπίθα» άναψε όταν ο Έλληνας γκαρντ έκανε ένα φάουλ στον ψηλό της Αρμάνι και αυτός με τη σειρά του, του πέταξε την μπάλα στο σώμα.
Δείτε ΕπίσηςΑρμάνι-Παναθηναϊκός: Στο γήπεδο ο Καραγκούνης
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού εκνευρισμένος, πήγε να του ζητήσει τον λόγο με παίκτες και των δύο ομάδων να σπεύδουν να τους χωρίσουν.
Τα πνεύματα ηρέμησαν, όταν οι διαιτητές τους χώρισαν και στο τέλος έβαλαν τους δύο παίκτες να δώσουν τα χέρια.
Δείτε τη φάση:
Josh Nebo, Kostas Sloukas’a top fırlattı 👀— Euroleague Time (@euroleague_time) December 11, 2025
pic.twitter.com/ZygQSxHfkV
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.