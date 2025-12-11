Ο Κώστας Σλούκας παραλίγο να πιαστεί στα «χέρια», με τον Τζος Νίμπο, έπειτα από επίμαχη φάση.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο με 96-89, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Σχεδόν πέντε λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, ο Κώστας Σλούκας, παραλίγο να πιαστεί στα «χέρια», με τον Τζος Νίμπο.

Η «σπίθα» άναψε όταν ο Έλληνας γκαρντ έκανε ένα φάουλ στον ψηλό της Αρμάνι και αυτός με τη σειρά του, του πέταξε την μπάλα στο σώμα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού εκνευρισμένος, πήγε να του ζητήσει τον λόγο με παίκτες και των δύο ομάδων να σπεύδουν να τους χωρίσουν.

Τα πνεύματα ηρέμησαν, όταν οι διαιτητές τους χώρισαν και στο τέλος έβαλαν τους δύο παίκτες να δώσουν τα χέρια.

Δείτε τη φάση: