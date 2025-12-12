Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η Stoiximan GBL συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο, με το ματς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη SUNEL Arena να ξεχωρίζει στο πρόγραμμα του Σαββάτου. Μια μέρα μετά το Περιστέρι θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις. Πουρσανίδης, Αγραφιώτης και Ανασταδιάδης θα διευθύνουν το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.

Aναλυτικά

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:

Σάββατο 13/12

Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Άρης Betsson Τσαρούχα-Πιτσίλκας-Αγγελής (Λαζαρίδης-Πανταζής)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική Τσολάκος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Διμπινούδης)

Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Χριστινάκης-Κάρδαρης (Παυλόπουλος)

Sunel Arena 20.30 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός AKTOR Πουρσανίδης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης Β. (Μωϋσιάδης-Ντίνος)

Κυριακή 14/12

Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι Chery-ΠΑΟΚ Παπαπέτρου-Τσιμπούρης-Θεονάς (Νιγιάννης)

Ανδ. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι Betsson-Ολυμπιακός Καρπάνος-Τεφτίκης-Λιαρομμάτης (Κυρτάτας)