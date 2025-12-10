Ο Γιουτζίν Ομορούγι ανακοινώθηκε από την Μπασκόνια για τους επόμενους δύο μήνες, με οψιόν αγοράς μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιουτζίν Ομορούγι, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στις υποχρεώσεις της στην EuroLeague, αλλά και στην ACB.

Ο Νιγηριανός παίκτης συμφώνησε για του επόμενους δύο μήνες με οψιόν αγοράς μέχρι το τέλος της σεζόν.

Προέρχεται από την Αλ Νασρ Ντουμπάι, όπιου αγωνίστηκε φέτος, έχοντας περάσει την περασμένη σεζόν με τους Ράπτορς 905 της G-League.

Ο Γιουτζίν τη σεζόν 2021-22, αγωνίστηκε με τους Ντάλας Μάβερικς, ενώ την τελευταία του χρονιά στο πρωτάθλημα ανάπτυξης του NBA, είχε 18.5 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ μ.ο.

