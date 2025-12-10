Μπασκόνια: Απέκτησε τον Γιουτζίν Ομορούγι
Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιουτζίν Ομορούγι, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας στις υποχρεώσεις της στην EuroLeague, αλλά και στην ACB.
Ο Νιγηριανός παίκτης συμφώνησε για του επόμενους δύο μήνες με οψιόν αγοράς μέχρι το τέλος της σεζόν.
Προέρχεται από την Αλ Νασρ Ντουμπάι, όπιου αγωνίστηκε φέτος, έχοντας περάσει την περασμένη σεζόν με τους Ράπτορς 905 της G-League.
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ: Πού βρίσκονται και τι κάνουν Μπέβερλι και Άλεν
Ο Γιουτζίν τη σεζόν 2021-22, αγωνίστηκε με τους Ντάλας Μάβερικς, ενώ την τελευταία του χρονιά στο πρωτάθλημα ανάπτυξης του NBA, είχε 18.5 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ μ.ο.
Η ανακοίνωση της Μπασκόνια:
✍️ Eugene Omoruyi refuerza el juego de Kosner Baskonia— Kosner Baskonia (@Baskonia) December 10, 2025
📰 https://t.co/8EpkHcDPC0
Ongi etorri, Eugene! 🔵🔴 pic.twitter.com/S63yykVOTU
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.