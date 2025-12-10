Ο Τέλης Μυστακίδης αποκάλυψε τα ονόματα των Τίμι Άλεν και Πάτρικ Μπέβερλι ως νέους μεταγραφικούς στόχους. Πού βρίσκονται και ποια είναι η καριέρα τους;

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έδωσε το παρών στο PAOK Sports Arena για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Πριέβιντζα, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ θα δει από κοντά το παιχνίδι της ομάδας του, ενώ πριν από το τζάμπολ, παραχώρησε δηλώσεις οι οποίες αποτέλεσαν την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του. Πέρα από τα πρώτα του λόγια, όμως, αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι ένα... χαρτάκι στο κινητό του, το οποίο αποκάλυπτε τους τρεις μεταγραφικούς στόχους του Δικέφαλου του Βορρά.

«Ταϊρί, Άλεν, Μπέβερλι» έγραφε στο χαρτί, με τον Μπριν Ταϊρί να έχει ήδη ανακοινωθεί από την ομάδα! Μένει να φανεί αν θα ακολουθήσουν και οι άλλοι δύο.

Όσον αφορά τα άλλα ονόματα, πρόκειται για τον Τίμι Άλεν, τον 25χρονο Αμερικανό φόργουορντ της Τραπάνι ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ προερχόμενος από μία παραγωγική διετία στην Ευρώπη. Πρώτα στην Οστάνδη την περσινή σεζόν έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ομάδας, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 20.2 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ σε 27.9 λεπτά, κατακτώντας τόσο το MVP της regular season όσο και το Finals MVP, μαζί φυσικά με το πρωτάθλημα. Τον Ιούνιο του 2025 υπέγραψε στην Τράπανι, όμως το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για εκείνον φαίνεται να αποτελεί το ιδανικό κίνητρο για να κάνει ο Άλεν το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Να σημειωθεί ότι έχει κάνει και το πέρασμά του από το NBA, αρχικά στη G-League με τους Memphis Hustle, με 9.5 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26.4 λεπτά συμμετοχής σε 46 παιχνίδια τα οποία του χάρισαν ένα 10ήμερο συμβόλαιο με τους Γκρίζλις τον Απρίλιο του 2024.

Ο άλλος είναι ο Πάτρικ Μπέβερλι των 666 συμμετοχών σε αγώνες regular season στο ΝΒΑ με μέσο όρο 8.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 λάθη ανά 26.6 λεπτά.

Ο 37χρονος βετεράνος free agent, που έχει απασχολήσει πολλές φορές την κοινή γνώμη με τη συμπεριφορά του και το ταπεραμέντο του, πέρυσι αγωνίστηκε για λογαριασμό της Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει από Ντνίπρο, Ολυμπιακό, Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης και στο NBA έχει φορέσει τη φανέλα των Ρόκετς, Κλίπερς, Τίμπεργουλβς, Λέικερς, Μπουλς, Σίξερς και των Μπακς στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

