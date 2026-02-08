Η Μπασκόνια επικράτησε εκτός έδρας της Γκραν Κανάρια με 75-97, φτάνοντας τις 12 νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Επιστροφή στις νίκες για την Μπασκόνια, αφού μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα για την EuroLeague, επικράτησε της Γκραν Κανάρια με 75-97, βγάζοντας αντίδραση.

Το σύνολο του Γκαλμπιάτι έφτασε τις 12 νίκες στο εγχώριό του πρωτάθλημα και «σκαρφάλωσε» στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 12 νίκες και έξι ήττες.

Για του νικητές κορυφαίος ήταν ο Καμπαρό με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση ο Μάρκους Χάουαρντ που τελείωσε την αναμέτρηση με 17.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Γουόνγκ, σκοράροντας 17 πόντους, ενώ μάζεψε και 3 ριμπάουντ και έδωσε μία ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 14-26, 25-39, 48-71, 75-97