Ο Εβάν Φουρνιέ τράβηξε τα βλέμματα κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το Ντουμπάι, με τις στυλιστικές του επιλογές να ξεχωρίζουν.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για το Ντουμπάι το απόγευμα της Κυριακής 1/2, ενόψει της αναμέτρησης με την Dubai Basketball στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» διεύρυναν το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα, φτάνοντας στο 16-0 μετά τη νίκη με 94-71 επί του Περιστερίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο παιχνίδι με την ομάδα από το Εμιράτο (3/2, 18:00, LIVE από το Gazzetta).

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξακολουθεί να μην υπολογίζει στον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός του Ολυμπιακού συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ισχιαλγία. Επίσης, την αποστολή των Πειραιωτών στο Εμιράτο ακολούθησαν και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι.

Πάντως, εκείνος που έκλεψε τις εντυπώσεις κατά την αναχώρηση της ομάδας ήταν ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος εμφανίστηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» φορώντας μπλουζάκι με τον Θοδωρή Παπαλουκά από την περίοδο που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό.