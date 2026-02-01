Ο Κόρι Τζόσεφ στην αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το Ντουμπάι αναφέρθηκε στην προσαρμογή του στην ομάδα.

Ο Ολυμπιακός μια ημέρα μετά τον αγώνα με το Περιστέρι στο ΣΕΦ για τη Stoiximan GBL αναχώρησε για το Ντουμπάι, όπου θα αναμετρηθεί με την ομώνυμη ομάδα στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Κόρι Τζόσεφ που αποτελεί την τελευταία προσθήκη των «ερυθρολεύκων» στο ρόστερ και ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε στην προσαρμογή του στην ομάδα, αλλά και στην εμπειρία του από το πρώτο κιόλας ματς με την Μπαρτσελόνα.

«Τα πράγματα πάνε καλά. Προσαρμόζομαι κάθε μέρα και πιο πολύ, αποκτώ περισσότερη αυτοπεποίθηση επομένως τα πράγματα πάνε καλά» σχολίασε αρχικά ο Κόρι Τζόσεφ αναφερόμενος στην προσαρμογή του στον Ολυμπιακό.

Όσον αφορά την εμπειρία του από το πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό και το πόσο έτοιμος είναι, επισήμανε: «Το θέμα είναι να αισθάνομαι άνετα. Προσπαθώ να δίνω κάθε φορά το 100% ανεξαρτήτως απόδοσής μου, που δεν έχει τόση σημασία για εμένα. Ανέκαθεν ήμουν περισσότερο ομαδικός παίκτης. Όλα καλά όσο νικάμε κι όσο κάνω αυτά που πρέπει ως πόιντ γκαρντ, δηλαδή την οργάνωση της επίθεσης και της άμυνα. Στατιστική και διάφορα άλλα, καλή ή κακή εμφάνιση, δε με απασχολούν και τόσο όσο είμαι συνεπής στην προσπάθειά μου. Τότε θα έχω περισσότερα καλά παιχνίδια από ό,τι κακά. Δεν ανησυχώ γι’ αυτό».

Τέλος, για την εμπειρία πολλών παικτών του Ολυμπιακού που έχουν αγωνιστεί στο NBA, υπογράμμισε: «Εννοείται με βοηθούν όλοι, όχι μόνο όσοι έχουν εμπειρία στο ΝΒΑ. Όλοι οι συμπαίκτες μου με βοηθούν σε διάφορα πράγματα και εγώ θα προσπαθώ συνεχώς να κάνω σωστά τη δουλειά μου και να προσαρμοστώ όσο πιο γρήγορα μπορώ γιατί ήρθα στα μέσα της σεζόν».

